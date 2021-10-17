Два ведомства предлагают запретить остановки транспорта на «островках безопасности»

«Дополнить абзацем следующего содержания: на островках направляющих и островках безопасности», — говорится в проекте.
Сейчас в таких местах, чтобы обеспечить видимость и не допустить хаотичной парковки приходится размещать малые архитектурные формы или бетонные блоки, поясняют авторы предложения. Это ухудшает облик города и снижает безопасность движения, особенно по ночам и зимой.
Кроме того, ведомства предлагают ввести новые дорожные знаки, обозначающие места зарядки автомобилей, пешеходную разметку диагональных переходов, а также скорректировать действие некоторых уже существующих знаков, пишет bfm.ru.
Также МВД предложило ограничить скорость автобусам без ремней вне населенных пунктов до 70 километров в час. Об этом также говорится в этом проекте постановления правительства России.