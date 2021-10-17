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Автоновости

Два ведомства предлагают запретить остановки транспорта на «островках безопасности»

Минтранс и МВД предлагают изменить Правила дорожного движения (ПДД), запретив остановку на «островках безопасности», следует из проекта постановления правительства, пишет РИА Новости.

За рулем Lexus.
За рулем Lexus.
CC0

«Дополнить абзацем следующего содержания: на островках направляющих и островках безопасности», — говорится в проекте.

Сейчас в таких местах, чтобы обеспечить видимость и не допустить хаотичной парковки приходится размещать малые архитектурные формы или бетонные блоки, поясняют авторы предложения. Это ухудшает облик города и снижает безопасность движения, особенно по ночам и зимой.

Кроме того, ведомства предлагают ввести новые дорожные знаки, обозначающие места зарядки автомобилей, пешеходную разметку диагональных переходов, а также скорректировать действие некоторых уже существующих знаков, пишет bfm.ru.

Также МВД предложило ограничить скорость автобусам без ремней вне населенных пунктов до 70 километров в час. Об этом также говорится в этом проекте постановления правительства России.

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