Два ведомства предлагают запретить остановки транспорта на «островках безопасности»

Минтранс и МВД предлагают изменить Правила дорожного движения (ПДД), запретив остановку на «островках безопасности», следует из проекта постановления правительства, пишет РИА Новости .

«Дополнить абзацем следующего содержания: на островках направляющих и островках безопасности», — говорится в проекте.

Сейчас в таких местах, чтобы обеспечить видимость и не допустить хаотичной парковки приходится размещать малые архитектурные формы или бетонные блоки, поясняют авторы предложения. Это ухудшает облик города и снижает безопасность движения, особенно по ночам и зимой.

Кроме того, ведомства предлагают ввести новые дорожные знаки, обозначающие места зарядки автомобилей, пешеходную разметку диагональных переходов, а также скорректировать действие некоторых уже существующих знаков, пишет bfm.ru.

Также МВД предложило ограничить скорость автобусам без ремней вне населенных пунктов до 70 километров в час. Об этом также говорится в этом проекте постановления правительства России.