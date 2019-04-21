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Автоновости

Два внедорожника столкнулись на Алтае, пострадала пассажирка

19 апреля в селе Майма столкнулись два внедорожника. Водитель за рулем УАЗ 22069−04 не уступил дорогу Mitsubishi Challenger. В аварии пострадала пассажирка японского внедорожника, она получила ушибы, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

ДТП в Майме 19 апреля
ДТП в Майме 19 апреля
Пресс-служба МВД по Республике Алтай

Тестирование не выявило алкоголя в крови водителей УАЗа и Mitsubishi Challenger.

В отношении 55-летнего водителя УАЗа сотрудники полиции составили административный материал по статье «Нарушение правил проезда перекрестков».

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