Два внедорожника столкнулись на Алтае, пострадала пассажирка

19 апреля в селе Майма столкнулись два внедорожника. Водитель за рулем УАЗ 22069−04 не уступил дорогу Mitsubishi Challenger. В аварии пострадала пассажирка японского внедорожника, она получила ушибы, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.