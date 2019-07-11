Две автоледи и молоток: сибирячки бурно повздорили на парковке

Одна из участниц ссоры рассказала, что приехала, припарковалась вторым рядом, как все, и пошла по делам. Когда вернулась, впритык к ее авто стояла другая машина. Женщина начала искать владелицу автомобиля, чтобы сделать замечание. Начался конфликт.
«Ты не поняла, с кем ты связалась. Посмотришь», — говорит вторая участница ссоры на видео.
«Назад газует, бьёт другую машину. Она даже не смогла развернуться. Помяла себе бампер <…> Отъехала пять метров <…> Я ей сигналю. Её видимо этот сигнал совсем взбесил. Она выскочила и просто разбила мне лобовое молотком», — рассказывает женщина. В итоге она вызвала полицию.
В МВД по Новосибирской области устанавливают обстоятельства инцидента. Хозяйка пострадавшего авто намерена в суде добиваться компенсации.