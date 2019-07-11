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12 июля
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Автоновости

Две автоледи и молоток: сибирячки бурно повздорили на парковке

На парковке около торгового центра в Новосибирске поссорились две автоледи. Одна из них молотком разбила лобовое стекло машины своей оппонентки, пишет НГС. Конфликт попал на видео.

Молоток.
Молоток.
СС0

Одна из участниц ссоры рассказала, что приехала, припарковалась вторым рядом, как все, и пошла по делам. Когда вернулась, впритык к ее авто стояла другая машина. Женщина начала искать владелицу автомобиля, чтобы сделать замечание. Начался конфликт.

«Ты не поняла, с кем ты связалась. Посмотришь», — говорит вторая участница ссоры на видео.

«Назад газует, бьёт другую машину. Она даже не смогла развернуться. Помяла себе бампер <…> Отъехала пять метров <…> Я ей сигналю. Её видимо этот сигнал совсем взбесил. Она выскочила и просто разбила мне лобовое молотком», — рассказывает женщина. В итоге она вызвала полицию.

В МВД по Новосибирской области устанавливают обстоятельства инцидента. Хозяйка пострадавшего авто намерена в суде добиваться компенсации.

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