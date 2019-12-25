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Автоновости

Две трассы в Алтайском крае открыли для движения

С 13:00 в Алтайском крае разрешили движение по двум автодорогам, сообщили в краевой Госавтоинспекции.

ГИБДД, метель, дорога перекрыта.
ГИБДД, метель, дорога перекрыта.
УГИБДД по Алтайскому краю

Речь идет о дорогах:

  • К-17 «Барнаул-Павловск-Ребриха-Мамонтово-Романово-Родино-Кулунда-граница с Республикой Казахстан» (от г. Барнаула до с. Ребриха);
  • К-02 «Павловск-Камень-на-Оби-граница Новосибирской области».

Проезд закрыт для большегрузного транспорта и пассажирских автобусов по федеральным автодорогам:

  • А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан, с 11 по 299 км (от Барнаула до Рубцовска),
  • Р-256 «Чуйский тракт», с 213 по 341 км (от Новоалтайска до Бийска).
  • Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан" км 0+000 — км 169+281
  • К-03 Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области на участке от Змеиногорска до Рубцовска км 0+000-км 80+000,
  • К-18 Алейск-Чарышское (от г. Алейск до с Алексеевка Чарышского района) км 0+000 — км 128+000,
  • К-13 Алейск-Петропавловское-Смоленское (от г. Алейска до с. Усть-Пристань) км 0+000 — км 60+000.
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