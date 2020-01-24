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24 января -1°C

Две трассы в Алтайском крае открыли для движения

В Алтайском крае разрешили проезд на двух участков трасс, сообщили в краевом минтрансе. Еще более десятка автодорог остаются перекрытыми.

Метель на трассе.
Метель на трассе.
22.mchs.gov.ru

Ограничение для автобусов и большегрузов действовало на участке от с. Новомихайловка до Павловска на дороге Барнаул- Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан, в сторону Павлодара.

Теперь проезд открыт для всех видов транспорта.

На дороге Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-граница Республики-Казахстан движение открыли только для легковых автомобилей.

Какие трассы остаются закрытыми

  • Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан на участке от Поспелихи до границы Республики Казахстан
  • Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области от Змеиногорска до Рубцовска
  • Алейск — Чарышское" от Алейска до Чарышского
  • Алейск — Петропавловское — Смоленское от Алейска до с. Краснодарское Усть -Пристанского района
  • А-322 — Горняк — Староалейское от Горняка до с. Староалейское
  • Батурово — Киприно — Юдиха
  • Мамонтово — Солоновка- а/д А-322 (в Новичихинском районе)
  • Новичиха — Поломошное — Лобаниха — Клепичиха" (в Новичихинском районе)
  • Юдиха-Тюменцево-Баево-Александровка-Верх-Суетка-Знаменка-Славгород (от с. Баево до с. Верх Суетка, от с. Нижняя Суетка до г. Славгород)
  • Мельниковка-Александровка
  • Леньки-Нижнечуманка-Верх-Чуманка-Плотава

Временное ограничение для пассажироперевозящего и грузового транспорта действует на дорогах:

  • Ребриха-Шарчино-Корчино-Завьялово-Леньки-Благовещенка (от с. Завьялово до р.п.Благовещенка)
  • Луговое-Андроново-Баево (от с. Ключи до с. Баево)
  • Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла-гр.Новосибирской области (от с. Кулунда до с. Бурла)
  • Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби (от с. Романово до г. Камень-на-Оби)
  • Волчиха-Родино-Благовещенка-Кулунда (от с. Родино до с. Кулунда)
  • Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-граница Республики-Казахстан
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