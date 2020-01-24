Две трассы в Алтайском крае открыли для движения

Ограничение для автобусов и большегрузов действовало на участке от с. Новомихайловка до Павловска на дороге Барнаул- Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан, в сторону Павлодара.
Теперь проезд открыт для всех видов транспорта.
На дороге Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-граница Республики-Казахстан движение открыли только для легковых автомобилей.
Какие трассы остаются закрытыми
- Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан на участке от Поспелихи до границы Республики Казахстан
- Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области от Змеиногорска до Рубцовска
- Алейск — Чарышское" от Алейска до Чарышского
- Алейск — Петропавловское — Смоленское от Алейска до с. Краснодарское Усть -Пристанского района
- А-322 — Горняк — Староалейское от Горняка до с. Староалейское
- Батурово — Киприно — Юдиха
- Мамонтово — Солоновка- а/д А-322 (в Новичихинском районе)
- Новичиха — Поломошное — Лобаниха — Клепичиха" (в Новичихинском районе)
- Юдиха-Тюменцево-Баево-Александровка-Верх-Суетка-Знаменка-Славгород (от с. Баево до с. Верх Суетка, от с. Нижняя Суетка до г. Славгород)
- Мельниковка-Александровка
- Леньки-Нижнечуманка-Верх-Чуманка-Плотава
Временное ограничение для пассажироперевозящего и грузового транспорта действует на дорогах:
- Ребриха-Шарчино-Корчино-Завьялово-Леньки-Благовещенка (от с. Завьялово до р.п.Благовещенка)
- Луговое-Андроново-Баево (от с. Ключи до с. Баево)
- Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловское-Кулунда-Бурла-гр.Новосибирской области (от с. Кулунда до с. Бурла)
- Романово-Завьялово-Баево-Камень-на-Оби (от с. Романово до г. Камень-на-Оби)
- Волчиха-Родино-Благовещенка-Кулунда (от с. Родино до с. Кулунда)
- Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-граница Республики-Казахстан