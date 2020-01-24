Две трассы в Алтайском крае открыли для движения

В Алтайском крае разрешили проезд на двух участков трасс, сообщили в краевом минтрансе. Еще более десятка автодорог остаются перекрытыми.

Ограничение для автобусов и большегрузов действовало на участке от с. Новомихайловка до Павловска на дороге Барнаул- Павловск — Ребриха — Мамонтово — Романово — Родино — Кулунда — граница с Республикой Казахстан, в сторону Павлодара.

Теперь проезд открыт для всех видов транспорта.

На дороге Крутиха-Панкрушиха-Хабары-Славгород-граница Республики-Казахстан движение открыли только для легковых автомобилей.

Какие трассы остаются закрытыми

Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан на участке от Поспелихи до границы Республики Казахстан

Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловка — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области от Змеиногорска до Рубцовска

Алейск — Чарышское" от Алейска до Чарышского

Алейск — Петропавловское — Смоленское от Алейска до с. Краснодарское Усть -Пристанского района

А-322 — Горняк — Староалейское от Горняка до с. Староалейское

Батурово — Киприно — Юдиха

Мамонтово — Солоновка- а/д А-322 ( в Новичихинском районе)

в Новичихинском районе) Новичиха — Поломошное — Лобаниха — Клепичиха" ( в Новичихинском районе)

в Новичихинском районе) Юдиха-Тюменцево-Баево-Александровка-Верх-Суетка-Знаменка-Славгород ( от с. Баево до с. Верх Суетка , от с. Нижняя Суетка до г. Славгород)

от с. Баево до с. Верх Суетка от с. Нижняя Суетка до г. Славгород) Мельниковка-Александровка

Леньки-Нижнечуманка-Верх-Чуманка-Плотава

Временное ограничение для пассажироперевозящего и грузового транспорта действует на дорогах: