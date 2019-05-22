Две улицы у парка «Изумрудный» в Барнауле перекроют почти на месяц

Перекрытие связано со строительством участка канализационной сети, отметили дорожники.
В Барнауле перекроют участки двух улиц.
Скриншот 2gis.ru
Какие еще дороги перекрыты в Барнауле
- До 19 июня ограничено движение по трети проезжей части четной стороны ул. Энтузиастов в районе жилых домов 20а, 22,
- До 5 июня по ½ проезжей части дороги четной стороны улицы Антона Петрова в районе жилого дома № 258 и по ½ ул. Шукшина в районе жилого дома № 29,
- До 29 июня по ½ проезжей части дороги четной стороны ул. Шукшина в районе жилого дома № 34,
- До 14 июня по трети проезжей части дороги четной стороны ул. Попова в районе дома № 208а и № 157,
- До 27 июня для погрузочно-разгрузочных работ будет перекрыто по ½ проезжей части нечетной стороны ул. Георгия Исакова в районе жилых домов № 213, 213в,
Участников дорожного движения просят быть внимательными и заранее выбирать маршруты объезда.