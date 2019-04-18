Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 апреля -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Движение на алтайской трассе закрыли из-за метели (обновлено)

18 апреля для большегрузов и автобусов закрыли в Алтайском районе, сообщили в минтрансе Алтайского края. Движение разрешат с улучшением погоды. На трассе очень плохая видимость из-за штормового ветра со снегом и сильный гололед.

Метель, сильный ветер, переметы и гололед.
Метель, сильный ветер, переметы и гололед.
vk.com/barneos22

«Алтайавтодор» ограничил проезд по дороге Нижнекаменка — Старобелокуриха (с 0 км до 27 км). На дороге работает несколько единиц снегоуборочной техники.

Краевая Госавтоинспекция предупреждает участников дорожного движения о возможной опасности, просит водителей быть предельно внимательными и выбирать пути объезда.

По данным синоптиков, сильный ветер в крае будет в течение суток 18 апреля. 19 апреля ожидается 5−10 м/с и порывы до 20 м/с возможны только по восточным районам.

Обновлено от 15:27

Проезд открыт для всех видов транспорта

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость