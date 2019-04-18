Движение на алтайской трассе закрыли из-за метели (обновлено)

«Алтайавтодор» ограничил проезд по дороге Нижнекаменка — Старобелокуриха (с 0 км до 27 км). На дороге работает несколько единиц снегоуборочной техники.
Краевая Госавтоинспекция предупреждает участников дорожного движения о возможной опасности, просит водителей быть предельно внимательными и выбирать пути объезда.
По данным синоптиков, сильный ветер в крае будет в течение суток 18 апреля. 19 апреля ожидается 5−10 м/с и порывы до 20 м/с возможны только по восточным районам.
Обновлено от 15:27
Проезд открыт для всех видов транспорта