Движение на алтайской трассе закрыли из-за метели (обновлено)

18 апреля для большегрузов и автобусов закрыли в Алтайском районе, сообщили в минтрансе Алтайского края. Движение разрешат с улучшением погоды. На трассе очень плохая видимость из-за штормового ветра со снегом и сильный гололед.

«Алтайавтодор» ограничил проезд по дороге Нижнекаменка — Старобелокуриха (с 0 км до 27 км). На дороге работает несколько единиц снегоуборочной техники.

Краевая Госавтоинспекция предупреждает участников дорожного движения о возможной опасности, просит водителей быть предельно внимательными и выбирать пути объезда.

По данным синоптиков, сильный ветер в крае будет в течение суток 18 апреля. 19 апреля ожидается 5−10 м/с и порывы до 20 м/с возможны только по восточным районам.