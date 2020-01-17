Движение на Павловском тракте перекрыли из-за метели

Вечером 17 января в связи с неблагоприятными дорожными условиями и плохой видимостью закрыли движение по Павловскому тракту за поселком Новомихайловка. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Так же приостановлено автобусное движение по маршруту № 113. Дежурный автобус, ожидающий улучшения погодных условий, находится на конечной остановке «мкр.Урожайный».

Напомним, в регионе действует штормовое предупреждение. Непогода продлится в Алтайском крае и 18 января.

Оперативную информацию по ограничению движения общественного транспорта и расписание движения автобусов можно уточнить в центральной диспетчерской МУП Центртранс по телефону +7 (3852) 55-72-70 .

Какие трассы закрыты в Алтайском крае