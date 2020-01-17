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17 января
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Автоновости

Движение на Павловском тракте перекрыли из-за метели

Вечером 17 января в связи с неблагоприятными дорожными условиями и плохой видимостью закрыли движение по Павловскому тракту за поселком Новомихайловка. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

Метель.
Метель.
Barnaul22

Так же приостановлено автобусное движение по маршруту № 113. Дежурный автобус, ожидающий улучшения погодных условий, находится на конечной остановке «мкр.Урожайный».

Напомним, в регионе действует штормовое предупреждение. Непогода продлится в Алтайском крае и 18 января.

Оперативную информацию по ограничению движения общественного транспорта и расписание движения автобусов можно уточнить в центральной диспетчерской МУП Центртранс по телефону +7 (3852) 55-72-70.

Какие трассы закрыты в Алтайском крае

  • Р-256 «Чуйский тракт» от поворота на Новоалтайск до Бийска
  • К-03 («Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области»),
  • К-13 («Алейск — Петропавловское — Смоленское»),
  • К-18 («Алейск — Чарышское»),
  • К-26 — а/д- А-322-Горняк — Староалейское,
  • А-322 «Барнаул-Рубцовск — граница с республикой Казахстан»;
  • К-20 «Поспелиха-Новичиха-Волчиха» в границах Новичихинского района,
  • К-31- Леньки-Нижнечуманка- Верх-Чуманка — Плотава, от границы Благовещенского района до с. Нижнечуманка Баевского района.
  • К-09 («Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан»)
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