Движение на Павловском тракте перекрыли из-за метели

Так же приостановлено автобусное движение по маршруту № 113. Дежурный автобус, ожидающий улучшения погодных условий, находится на конечной остановке «мкр.Урожайный».
Напомним, в регионе действует штормовое предупреждение. Непогода продлится в Алтайском крае и 18 января.
Оперативную информацию по ограничению движения общественного транспорта и расписание движения автобусов можно уточнить в центральной диспетчерской МУП Центртранс по телефону
Какие трассы закрыты в Алтайском крае
- Р-256 «Чуйский тракт» от поворота на Новоалтайск до Бийска
- К-03 («Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области»),
- К-13 («Алейск — Петропавловское — Смоленское»),
- К-18 («Алейск — Чарышское»),
- К-26 — а/д- А-322-Горняк — Староалейское,
- А-322 «Барнаул-Рубцовск — граница с республикой Казахстан»;
- К-20 «Поспелиха-Новичиха-Волчиха» в границах Новичихинского района,
- К-31- Леньки-Нижнечуманка- Верх-Чуманка — Плотава, от границы Благовещенского района до с. Нижнечуманка Баевского района.
- К-09 («Поспелиха — Курья — Третьяково — граница Республики Казахстан»)