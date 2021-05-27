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Движение на проспекте Ленина ограничат в Барнауле

Движение транспорта ограничат на участке проспекта Ленина в Барнауле в ближайшие выходные, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
altapress.ru

«В связи с проведением аварийных работ по ремонту ливневой канализации по проспекту Ленина в районе здания № 14 будет частично ограничено движение автомобильного транспорта по проспекту Ленина с 22:30 28 мая до 06:00 31 мая, сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи», — уточняют в мэрии.

Ввиду этого движение троллейбусов № 1 и № 7 будет организовано по следующим схемам: проспект Ленина — проспект Строителей — «остановка площадь Победы», в обратном направлении: «остановка площадь Победы» — проспект Строителей — проспект Ленина, далее — по маршрутам.

Движение автобусных маршрутов не изменится.

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