Движение на проспекте Ленина ограничат в Барнауле

«В связи с проведением аварийных работ по ремонту ливневой канализации по проспекту Ленина в районе здания № 14 будет частично ограничено движение автомобильного транспорта по проспекту Ленина с 22:30 28 мая до 06:00 31 мая, сообщили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи», — уточняют в мэрии.