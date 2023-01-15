Движение на автомобильной дороге федерального значения «А-322» открыто для всех видов транспорта, сообщает Алтайавтодор. Ограничено движение на трассе «Змеиногорск — Рубцовск».

Ранее трасса «А-322» была перекрыта из-за сложных метеорологических условий. Шел сильный снег, метель, скорость ветра достигала до 17−22 м/с, местами порывы были 25−27 м/с. Видимость на трассе «А-322» была ограничена из-за метели.

Ограничения сохраняются для всех видов транспорта на трассе «К-03» (Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области0. Движение закрыто на границах Змеиногорского и Рубцовского районов. Общая протяженность составляет 71 км.

Ограничения связаны с плохой погодой: сильный порывистый ветер, низовая метель, отсутствие видимости.