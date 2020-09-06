Движение по Чуйскому тракту закроют из-за военных на три часа

7 сентября с 3.50 до 6.50 минут перекроют движение на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» от 257 км Р-256 до ЗАТО Сибирский в связи с плановым движением военных колонн.
Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к ограничениям.
Утром 7 сентября в Алтайском крае закроют участок трассы из-за проезда военных, предупредили в ГИБДД.
7 сентября с 3.50 до 6.50 минут перекроют движение на автодороге Р-256 «Чуйский тракт» от 257 км Р-256 до ЗАТО Сибирский в связи с плановым движением военных колонн.
Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к ограничениям.
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