Двое барнаульцев чудом остались целы после жесткой аварии

В ночь на 25 апреля в Барнауле произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля не справился с управлением и автомобиль выбросило на рельсы.

О подробностях ДТП очевидцы рассказали в сообществе «Инцидент Барнаул». По их словам, все произошло около здания по адресу Попова, 167.

«Ехала по Попова и видела, что „Тойота“ явно превышала скорость и наехала на впереди стоящую преграду в виде треугольника, которая находилась на дороге люк или яма, что там точно было не разглядела. Автомобиль начало мотать по дороге. Водитель не справился с управлением, авто закинуло на рельсы», — рассказала участница сообщества Татьяна.

По ее словам, она и другие неравнодушные остановились и помогли людям выбраться из искореженного автомобиля.

За рулем была молодая девушка, которая отказалась от медицинской помощи. На пассажирском сидение находился парень, который тоже не пострадал.