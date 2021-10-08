«Едет просто супер». ТОП-5 крутых и мощных вездеходов для самых отчаянных автолюбителей

5 место. Проверенный вездеход «Таков» за 425 тыс. рублей с прицепом
В салоне этого снегоболотохода пассажиры не замерзнут даже в 30-градусный мороз.
«Это установлено в результате полевых испытаний», — отмечает автор объявления на Drom.ru.
Изнутри машина утеплена и оснащена отопителем салона. Внешне вездеход кажется небольшим. Но не стоит его недооценивать. Его длина 4,3 м, ширина — 2,3 м, клиренс — 480 мм.
Салон прекрасно трансформируется в спальное место на четверых, а перевозить он может до шести человек.
Со стороны переднего и заднего бамперов он оборудован сцепным устройством для установки лебедки. Есть прицеп для перевозки. Проходимость вездехода по грязи и снегу очень высока, но не беспредельная.
4 место. Вездеходная «Волга» за 650 тыс. рублей
В это сложно поверить, но данный автомобиль тоже относится к вездеходам. Проходимый «франкенштейн» свежей сборки. Как поясняет владелец, его преобразили в 2020 — 2021 годах.
Первое, что бросается в глаза — кузов. Над стареньким ГАЗ-24 хорошо потрудились. Арки увеличили для колес большего диаметра, кузов перекрасили в стальной цвет с бирюзовыми вставками. Покрытие — антигравийное. Вместе с кенгурятником на переднем бампере выглядит это весьма брутально.
Под капот владелец установил мощный двигатель от Nissan Terrano. От этого же внедорожника «Волге» достались раздатка и мосты.
«Едет просто супер», — уверят продавец необычного вездехода.
3 место. Полноприводный квадрокар за 1,1 млн рублей
Яркий вездеход серии квадракар оснащен портальными усиленными мостами ПМ-200 фирмы ВОиН (самые крепкие среди аналогов). У него бензиновый двигатель от Niva. Мощность зависит от комплектации. Предлагаются варианты 1,7 или 2 литра.
Пространственная рама вездехода выполняет еще и роль каркаса безопасности, выполненной из бесшовной трубы.
Данный экземпляр может комплектоваться разными шинами, включая низкого давления, благодаря чему вездеход легко превращается в амфибию. В объявлении сказано, что он может быть укомплектован закрепляемыми под порогами понтонами.
Вдобавок у вездехода два бензобака на 55 литров. Он оснащен механической двусторонней лебедкой с раздельными барабанами.
«Отличный вариант, для рыбалки, охоты, лесных и других хозяйств, при желании, можно поучаствовать в трофи-соревнованиях с джиперами», — сказано в объявлении на «Авито».
2 место. «Тайга», которая носит Prado, за 1,2 млн рублей
Самодельная «Тайга» была собрана на базе минивэна Volkswagen Sharan в 2015 году. Ее пробег — 2 тыс. км. Владелец утверждает, что кузов в идеальном состоянии. Под капотом снегоболотохода бьется «сердце» от Toyota Land Cruiser Prado, объемом 3 тыс. куб. см и мощностью — 135 л. с. Обут вездеход в грязевые шины R-33.
Кстати, название модели персидского происхождения. Слово «sharan» переводится как «несущий королей». Сам вездеход способен вывезти шестерых таких «королей» и их снаряжение практически из любого труднопроходимого места.
Однако, за красавцем болотного цвета придется отправится в Бийск. Но оно того может стоить, ведь продавец готов поторговаться.
1 место. Снегоболотоход для комфортных поездок за 1,5 млн рублей
Такой вездеход прекрасно подойдет для увлекательных и комфортных поездок по «медвежьим углам» Алтайского края.
Он был собран в 2016 году на базе Nissan Patrol. Объем двигателя снегоболотохода — 4,2 тыс. куб. см., мощность — 125 л. с.
На машину установлены шины низкого давления Трэкол 1350×700.