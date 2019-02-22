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Автоновости

Ехавшие на вызов полицейские сбили девушку на переходе в Новосибирской области

21 февраля на пешеходном переходе в Куйбышеве произошло ДТП с участием УАЗ патрульно-постовой службы. Полицейский автомобиль, ехавший на вызов со включенными мигалками и сиреной сбил девушку, сообщает «Инцидент Новосибирск».

Пешеходный переход.
Пешеходный переход.
Михаил Хаустов

По данным очевидцев, сотрудники ППС включили сирену и мигалки метров за 100 до пешеходного перехода. Однако переходившая дорогу девушка не успела среагировать на это и попала под колеса.

Сотрудники полиции помогли достать ее из-под внедорожника. Пострадавшую посадили в салон автомобиля и уехали. Ни скорой, ни ДПС на место аварии никто не вызвал, пишут свидетели аварии.

Из комментария очевидца:

Полицейский патруль ехал на вызов, за 100м до пешеходного перехода выключили сирену. Сразу за переходом поворот к зданию, где была сработка сигнализации. УАЗ начал поворачивать, как в этот момент девушка сделала шаг и тут же подскользнулась прямо под колёса, сотрудники полиции её подняли, посадили и провели с неё беседу. Узнав, что с ней все в порядке, полицейские отвезли её до дома. Претензий у девушки нет.

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