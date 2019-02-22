Ехавшие на вызов полицейские сбили девушку на переходе в Новосибирской области

По данным очевидцев, сотрудники ППС включили сирену и мигалки метров за 100 до пешеходного перехода. Однако переходившая дорогу девушка не успела среагировать на это и попала под колеса.
Сотрудники полиции помогли достать ее из-под внедорожника. Пострадавшую посадили в салон автомобиля и уехали. Ни скорой, ни ДПС на место аварии никто не вызвал, пишут свидетели аварии.
Из комментария очевидца:
Полицейский патруль ехал на вызов, за 100м до пешеходного перехода выключили сирену. Сразу за переходом поворот к зданию, где была сработка сигнализации. УАЗ начал поворачивать, как в этот момент девушка сделала шаг и тут же подскользнулась прямо под колёса, сотрудники полиции её подняли, посадили и провели с неё беседу. Узнав, что с ней все в порядке, полицейские отвезли её до дома. Претензий у девушки нет.