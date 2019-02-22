Ехавшие на вызов полицейские сбили девушку на переходе в Новосибирской области

21 февраля на пешеходном переходе в Куйбышеве произошло ДТП с участием УАЗ патрульно-постовой службы. Полицейский автомобиль, ехавший на вызов со включенными мигалками и сиреной сбил девушку, сообщает «Инцидент Новосибирск».

По данным очевидцев, сотрудники ППС включили сирену и мигалки метров за 100 до пешеходного перехода. Однако переходившая дорогу девушка не успела среагировать на это и попала под колеса.

Сотрудники полиции помогли достать ее из-под внедорожника. Пострадавшую посадили в салон автомобиля и уехали. Ни скорой, ни ДПС на место аварии никто не вызвал, пишут свидетели аварии.

Из комментария очевидца: