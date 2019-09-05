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5 сентября 15°C

Экономтариф и отдельные полосы для общественного транспорта предложили ввести в Барнауле

Представители «Гражданского патруля» совместно с участниками интернет-сообщества «Барнаульский электротранспорт» предлагают создать специальные полосы для движения общественного транспорта в Барнауле и ввести единый тариф для поездок. Такую возможность изменения пассажироперевозок рассмотрит минтранс Алтайского края, сообщили общественники.

На проспекте Ленина срубили деревья.
На проспекте Ленина срубили деревья.
Анна Зайкова, altapress.ru.

Игорь Берг,
глава местного отделения «Гражданского патруля»:

Мы предлагаем запустить выделенные полосы по проспекту Ленина и улице Пионеров, на участках, где наиболее высока концентрация автомобилей и пиковых заторов. Сейчас в движении магистрали на Ленина четвертые полосы практически не задействованы. Их по умолчанию превратили в парковку, что замедляет поток транспорта и негативно влияет на безопасность пассажиров возле остановок. Автобусы и трамваи из-за заставленных автомобилей пренебрегают правилами, пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть.

Активисты также предлагают ввести единый билет и тариф на различные виды общественного транспорта. Из-за сокращения большого числа транспорта на востребованных маршрутах барнаульцам приходится ездить с пересадками. Из-за этого их расходы растут.

Введение тарифа не требует больших финансовых затрат, потому что муниципальным предприятиям не нужно докупать недостающий транспорт или выпускать на линию дополнительный маршрут, отметили в «Гражданском патруле».

Артем Валов,
руководитель интернет-сообщества «Барнаульский электротранспорт»:

Если объяснять простым языком, при таком тарифе человек платит не за поездку в конкретном транспорте, а за время, в течение которого может перемещаться в нем по городу. Многие города мира уже давно используют такой тариф. Мне посчастливилось побывать в итальянском городе Сассари, где внедрена такая система. Это очень удобно, можно приобрести проездной на час, день, неделю, месяц. В Барнауле в том числе может быть применён тариф, позволяющий совмещать пересадку с трамваев на троллейбусы.

Под соответствующим обращением к министру транспорта Алтайского края Александру Дементьеву инициаторы реформы собрали 1366 подписей жителей. Документ передали в краевое правительство.

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