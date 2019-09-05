Экономтариф и отдельные полосы для общественного транспорта предложили ввести в Барнауле

Представители «Гражданского патруля» совместно с участниками интернет-сообщества «Барнаульский электротранспорт» предлагают создать специальные полосы для движения общественного транспорта в Барнауле и ввести единый тариф для поездок. Такую возможность изменения пассажироперевозок рассмотрит минтранс Алтайского края, сообщили общественники.

Игорь Берг,

глава местного отделения «Гражданского патруля»:

Мы предлагаем запустить выделенные полосы по проспекту Ленина и улице Пионеров, на участках, где наиболее высока концентрация автомобилей и пиковых заторов. Сейчас в движении магистрали на Ленина четвертые полосы практически не задействованы. Их по умолчанию превратили в парковку, что замедляет поток транспорта и негативно влияет на безопасность пассажиров возле остановок. Автобусы и трамваи из-за заставленных автомобилей пренебрегают правилами, пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть.

Активисты также предлагают ввести единый билет и тариф на различные виды общественного транспорта. Из-за сокращения большого числа транспорта на востребованных маршрутах барнаульцам приходится ездить с пересадками. Из-за этого их расходы растут.

Введение тарифа не требует больших финансовых затрат, потому что муниципальным предприятиям не нужно докупать недостающий транспорт или выпускать на линию дополнительный маршрут, отметили в «Гражданском патруле».

Артем Валов,

руководитель интернет-сообщества «Барнаульский электротранспорт»:

Если объяснять простым языком, при таком тарифе человек платит не за поездку в конкретном транспорте, а за время, в течение которого может перемещаться в нем по городу. Многие города мира уже давно используют такой тариф. Мне посчастливилось побывать в итальянском городе Сассари, где внедрена такая система. Это очень удобно, можно приобрести проездной на час, день, неделю, месяц. В Барнауле в том числе может быть применён тариф, позволяющий совмещать пересадку с трамваев на троллейбусы.

Под соответствующим обращением к министру транспорта Алтайского края Александру Дементьеву инициаторы реформы собрали 1366 подписей жителей. Документ передали в краевое правительство.