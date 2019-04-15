Экскурсионный автобус с детьми перевернулся под Тулой

Вечером 14 апреля под Тулой пассажирский автобус с 39 детьми перевернулся на трассе и улетел в кювет, пишет РИА Новости. Дети возвращались домой в Орел после экскурсии.

Помимо детей в автобусе было трое сопровождающих и два водителя. Дети не пострадали, травмы получила одна женщина. Ее госпитализировали.

Мама одного из детей отметила, что после каждой остановки пассажирам напоминали о том, что нужно пристегнуться. «Наверное, это и спасло нам жизни», — цитирует женщину 1tulatv.ru.

После аварии водители выбрались первыми и открыли аварийные люки, чтобы выйти смогли все остальные.

Автобус с 39 детьми перевернулся под Тулой. 71.mchs.gov.ru

Позже на место происшествия выезжал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.