Экскурсионный автобус с детьми перевернулся под Тулой

Помимо детей в автобусе было трое сопровождающих и два водителя. Дети не пострадали, травмы получила одна женщина. Ее госпитализировали.
Мама одного из детей отметила, что после каждой остановки пассажирам напоминали о том, что нужно пристегнуться. «Наверное, это и спасло нам жизни», — цитирует женщину 1tulatv.ru.
После аварии водители выбрались первыми и открыли аварийные люки, чтобы выйти смогли все остальные.
Автобус с 39 детьми перевернулся под Тулой.
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Позже на место происшествия выезжал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.