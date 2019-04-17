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Автоновости

Эксперт: водители в Алтайском крае стали чаще ездить без полиса ОСАГО

Первое за последние 7 лет падение сборов страховых компаний по ОСАГО в Алтайском крае говорит о том, что в регионе стало больше тех, кто ездит без полиса автогражданки. Таким наблюдением с altapress.ru поделился руководитель филиала компании «Росгосстрах» в Алтайском крае Иван Абабков.

Автомобили в Барнауле.
Автомобили в Барнауле.
Анна Зайкова

Иван Абабков,
руководитель филиала компании «Росгосстрах» в Алтайском крае:

Некоторые автовладельцы, особенно для тех из кого в связи с высокой аварийностью применяется повышающий коэффициент «бонус-малус», действительно чаще ездят без полиса, не страхуя свою гражданскую ответственность. Это прямая угроза для законопослушных автовладельцев: попав в ДТП по вине такого «горе-лихача», они не смогут получить возмещение от страховщика. И будут вынуждены самостоятельно взыскивать с виновника деньги, в том числе, через суд.

Второй фактор, которым эксперт объясняет сокращение сборов по ОСАГО — в статистике региона не отражается поступления по электронным полисам ОСАГО, оформленным через сайты страховых компаний. Эти суммы отражаются в статистике головного офиса компаний, которые чаще всего находится в Москве.

Что показала статистика

В 2018 году страховые компании выплатили автомобилистам Алтайского края чуть более 1,5 млрд рублей, что на 18% меньше, чем в 2017 году. Так произошло во второй раз за 15-летнюю историю ОСАГО в России (впервые это случилось в 2011 году).

За то же время страховые фирмы продали полисов ОСАГО на 2,448 млрд рублей, что на 8% меньше, чем годом ранее. При этом в целом по стране сборы страховщиков выросли на 2%.

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