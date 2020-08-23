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Автоновости

Эксперт: изменения в ОСАГО усложнят жизнь автомобилистам

Предложение Банка России расширить тарифный коридор ОСАГО на 10% в сторону понижения и повышения в зависимости от риск-профиля водителя позволит страховым компаниям безнаказанно поднимать стоимость полисов на эти самые 10%, так как в настоящее время у страховщиков нет доступа к базам ГИБДД для оценки профилей своих клиентов, считает глава Федерации автовладельцев России Кирилл Форманчук.

Какими будут новые тарифы ОСАГО.
Какими будут новые тарифы ОСАГО.
СС0

«На текущий момент нет процедуры предоставления ГИБДД данных о правонарушениях и другой информации в отношении водителей. Нет алгоритмов расчетов, нет программной части, нет самого решения. Если разработка всего вышеперечисленного случится, то не раньше следующего года», — рассказал ura.ru автоэксперт.

Сейчас из-за задержек в разработке программной части со стороны ГИБДД страховщики не имеют технической возможности получать информацию о своих клиентах, поэтому будут выставлять максимально возможный тариф, уверен Форманчук.

Совет

Он посоветовал всем водителям, у которых в ближайшее время заканчивается срок действия полиса ОСАГО, приобрести новый уже сейчас.

Новый полис можно купить за 60 дней до окончания предыдущего.

«Вы можете на два месяца вперед купить полис ОСАГО, а оформить его с сентября или с октября. Я не знаю, что там будет происходить, какие они выставят тарифы. Зачем рисковать, если сейчас будет дешевле?» — добавил автоэксперт.

Инициатива ЦБ

Ранее Центробанк принял решение расширить тарифный коридор ОСАГО на 10% как в сторону увеличения, так и уменьшения. Согласно инициативе ведомства, при оформлении полиса страховщиками будет учитываться не региональный коэффициент, а риск-профиль водителя, в который входят сведения по его штрафам, семейному положению и предпочтениям в выборе машины.

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