Эксперт: изменения в ОСАГО усложнят жизнь автомобилистам

«На текущий момент нет процедуры предоставления ГИБДД данных о правонарушениях и другой информации в отношении водителей. Нет алгоритмов расчетов, нет программной части, нет самого решения. Если разработка всего вышеперечисленного случится, то не раньше следующего года», — рассказал ura.ru автоэксперт.
Сейчас из-за задержек в разработке программной части со стороны ГИБДД страховщики не имеют технической возможности получать информацию о своих клиентах, поэтому будут выставлять максимально возможный тариф, уверен Форманчук.
Совет
Он посоветовал всем водителям, у которых в ближайшее время заканчивается срок действия полиса ОСАГО, приобрести новый уже сейчас.
Новый полис можно купить за 60 дней до окончания предыдущего.
«Вы можете на два месяца вперед купить полис ОСАГО, а оформить его с сентября или с октября. Я не знаю, что там будет происходить, какие они выставят тарифы. Зачем рисковать, если сейчас будет дешевле?» — добавил автоэксперт.
Инициатива ЦБ
Ранее Центробанк принял решение расширить тарифный коридор ОСАГО на 10% как в сторону увеличения, так и уменьшения. Согласно инициативе ведомства, при оформлении полиса страховщиками будет учитываться не региональный коэффициент, а риск-профиль водителя, в который входят сведения по его штрафам, семейному положению и предпочтениям в выборе машины.