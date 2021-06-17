Эксперт предупредил о новых «штрафных» местах для автомобилей

Один из штрафов начнут выписывать автомобилистам, припарковавшимся на выделенных во дворах местах для спецтехники.
«На данный момент непосредственно административных санкций в виде штрафов за такое нарушение в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрено. При этом нужно понимать, что далеко не все дворы вообще обладают местом для проезда спецтранспорта, который существенно шире легковых автомобилей», — пояснил эксперт.
Еще один «свежий» штраф ждет тех, кто решит оставить машину на платной парковке в зоне действия знака «Остановка запрещена» с табличкой, обозначающей такси.
Если водитель пропустит этот знак, то его ждет не только материальная ответственность по КоАП размером в три тысячи рублей, но и эвакуация железного коня.