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Автоновости

Эксперт предупредил о новых «штрафных» местах для автомобилей

В ближайшее время в России появятся новые поводы оштрафовать автолюбителей за парковку. Анонс нововведений заранее опубликовало информагентство РИА Новости, со ссылкой на комментарий юриста Павла Уткина порталу «Прайм».

Автомобиль, руль, водитель.
Автомобиль, руль, водитель.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Один из штрафов начнут выписывать автомобилистам, припарковавшимся на выделенных во дворах местах для спецтехники.

«На данный момент непосредственно административных санкций в виде штрафов за такое нарушение в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрено. При этом нужно понимать, что далеко не все дворы вообще обладают местом для проезда спецтранспорта, который существенно шире легковых автомобилей», — пояснил эксперт.

Автомобили, парковка.
Автомобили, парковка.
altapress.ru

Еще один «свежий» штраф ждет тех, кто решит оставить машину на платной парковке в зоне действия знака «Остановка запрещена» с табличкой, обозначающей такси.

Если водитель пропустит этот знак, то его ждет не только материальная ответственность по КоАП размером в три тысячи рублей, но и эвакуация железного коня.

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