Эксперт: приказ Минтранса "окончательно похоронит" пригородные автобусы на Алтае

Николай Орлов,

президент партнерства "Автомобильные перевозчики Алтая":

— Пригородные маршруты все без исключения убыточные. Мы и так пригородную маршрутную сеть в районах края практически похоронили. Приказ Минтранса об установке тахографов подведет окончательную черту под этим видом сообщения.

По его словам, установить тахограф на автобус стоит около 50 тыс. рублей. Эти затраты "никогда не оправдаются", уверен Орлов.

Всего в Алтайском крае 271 пригородный маршрут. Из членов партнерства них работают в основном муниципальные автотранспортные предприятия (АТП). Их в регионе осталось 11, и только шесть работают более-менее стабильно: это Рубцовское, Ребрихинское, Тальменское, Михайловское, Чарышское и Усть-Калманское АТП. Еще пять проходят процедуру банкротства или ликвидации — в Баевском, Залесовском, Кытмановском, Смоленском и Шипуновском районах.

Чтобы выжить, перевозчикам нужно тесно сотрудничать с муниципальными властями, говорит эксперт.

Николай Орлов,

президент партнерства "Автомобильные перевозчики Алтая":

— Мой опыт руководства муниципальным предприятием говорит о том, что взаимопонимания и взаимовыручки здесь в последнее время нет. В основном из-за того, что у властей на местах нет финансовой возможности оказать помощь.

Краевой Минстройтранс и совет муниципальных образований Алтайского края отправили письма главам ряда районов с просьбой разработать программу развития муниципальных перевозок и предусмотреть средства на возмещение убытков предприятий.

В целом перспективы развития автобусных перевозок в Алтайском крае, по мнению Николая Орлова, неопределенные. Он указывает: в программе развития региональной транспортной системы на 2015-2020 годы нет даже раздела "автотранспорт", хотя есть разделы, посвященные ж/д, электро-, и водную транспорту, а также авиации.

Николай Орлов,

президент партнерства "Автомобильные перевозчики Алтая":

— Ради объективности: в комплексной схеме транспортного обслуживания населения Минстройтранса уделяется немного внимания автомобильному пассажирскому транспорту. Но оно поверхностное. В ней сказано, что существующая маршрутная сеть оптимальна и обеспечивает требуемый уровень транспортного обслуживания населения в пригородном сообщении. С чего это взято? Непонятно.

В целом президент партнерства считает, что перевозчикам удалось обратить внимание властей на проблемы автотранспорта, и вместе они смогут "более вдумчиво и серьезно подходить к перспективам развития".

Цифра

Партнерство "Автомобильные перевозчики Алтая" объединяет 69 перевозчиков.

Факт

До 1 июля 2019 года тахографы (контрольное устройство, предназначеное для регистрации скорости, режима труда, отдыха водителей) также должны установить владельцы автобусов и маршруток, работающих на городских перевозках. Это предписывает приказ Минтранса РФ №227.

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