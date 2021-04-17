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Эксперт рассказал, как отличить поддельный ОСАГО и не попасться мошенникам

Какими будут новые тарифы ОСАГО.
Какими будут новые тарифы ОСАГО.
СС0

Прежде всего, это слишком низкая цена — именно возможностью заплатить ниже рыночной стоимости мошенники привлекают потребителей, рассказывает агентству «Прайм» заместитель генерального директора СК «Макс» Виктор Алексеев.

«Надо иметь в виду, что ответы на ваши вопросы: „Почему так дешево?“ у них заранее подготовлены. Это и якобы сниженный специально для них базовый тариф, и использование для снижения стоимости части своего вознаграждения от страховщика», — отмечает эксперт.

Еще один признак — исключительно удаленное общение. Если позвонить в страховую компанию или посетить ее сайт, можно узнать много интересного. Например, реальная цена полиса выше, а тот, кто пытается «впарить» вам дешевку, мошенник без доверенности и лицензии.

Самый простой способ проверки подлинности полиса — на сайте РСА в раздел по проверке. Ее можно сделать по номеру полиса или госномеру машины.

По словам Алексеева, она помогает выявить совершенно неожиданные вещи. Например, бланк полиса подлинным, однако в базе РСА вместо дорогого автомобиля значится застрахованным трактор. Это означает, что разницу недобросовестный агент положил себе в карман.

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