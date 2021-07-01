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Автоновости

Эксперт рассказал, как сэкономить на топливе в автопутешествии

Автомобиль кажется самым доступным видом транспорта для путешествия. Но платные дороги и цены на топливо заставляют водителей подзатянуть ремни. Однако автомобильный эксперт Егор Васильев уверен, что сэкономить на бензине можно.

АЗС, бензин.
АЗС, бензин.
CC0

Об этом Васильев расскаазал в беседе с агенством «Прайм».

Автоэксперт посоветовал прогнозировать развитие дорожной ситуации, чтобы избежать резких ускорений и торможений. На спуске можно плавно ускоряться для того, чтобы автомобиль с меньшими потерями преодолевал последующий подъем.

Также эксперт считает, что скорость 90−100 километров в час — золотая середина для оптимального расхода топлива на километр пути. Если ехать быстрее, расход бензина растет.

Также можно отказаться от кондиционера и музыки — это тоже сэкономит топливо.

Васильев настаивает, что для экономии лучше заправляться качественным топливом. Как правило, его расход несколько меньше.

«И будет неплохо перед дальней поездкой заменить хотя бы воздушный фильтр. Это хоть и незначительно, но облегчит жизнь мотору, снизив потери на впуске, а значит, позитивно скажется на расходе топлива», — подчеркнул автоэксперт.

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