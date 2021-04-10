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Автоновости

Эксперт рассказал об ошибках при переходе на летнюю резину

Автомобилистам следует быть очень внимательными при замене зимней резины на летнюю. Некоторые шины могут даже взорваться на дороге, пишет РИА Новости. Об этом рассказал в интервью вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Шины.
Шины.
CC0.

Середина весны в России — время массового «переобувания» автомобилей на летнюю резину. В теплое время года скорости движения выше, и из соображений безопасности к шинам нужно предъявлять особенно строгие требования. Перед установкой каждую покрышку нужно внимательно осмотреть, отметил Антон Шапарин.

«Резину перед установкой вы оцениваете визуально. Вы смотрите на наличие трещин, их видно снаружи невооруженным взглядом. Во-вторых, вы смотрите на остаток протектора. Если резина откровенно „лысая“, то лучше ее не ставить», — предупредил эксперт.

Это касается не только тех покрышек, у которых протектор стерся по всей ширине. Если у автомобиля проблемы со сходом-развалом, то правая или левая часть покрышки будет «съедена» больше, чем другая, такую резину устанавливать также не стоит, добавил Антон Шапарин.

По его словам, «лысую» резину следует заменить, а не пытаться восстанавливать протектор — это опасно.

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