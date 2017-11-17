Эксперт рассказал, почему бензин дорожает перед зимой

По словам главы РТС Евгения Аркуши, на цену бензина влияют два основных фактора: инфляция и рост налоговой нагрузки: повышаются акцизы на топливо (в 2017 году их увеличивали два раза), растет и налог на добычу полезных ископаемых), сообщил он RT.

Еще одна причина — мировые цены на нефть растут, но при этом курс рубля не усиливается, сказал Аркуша РИА Новости.

Евгений Аркуша,

глава РТС:

— Это привело к очень сильному росту экспортного паритета, и в условиях обеспечения равной доходности цен внутреннего рынка и экспорта нефтяные компании, естественно, начинают всеми возможными способами добиваться роста внутри страны оптовых цен.

Эксперт напоминает, что рынок нефтепродуктов в России — олигопольный. В нефтяных компаний есть рычаги влияния на биржевые цены. Это: снижение объемов производства и продаж на биржевых торгах, а также взаимные покупки топлива друг у друга.

В результате биржевые цены на топливо в России выросли до рекордных значений. Бензин Аи-92 с 7 по 13 ноября подорожал на 2,3%, до 42,85 тысячи рублей за тонну, на Аи-95 – на 1,7%, до 44,99 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

По мнению главы РТС, в 2018 году розничные цены на бензин снова вырастут, ведь на этот год снова запланировано двухразовое повышение акцизов — с 1 января и с 1 июля.

Напомним, ситуация на топливном рынке Алтайского края продолжает быть напряженной. В начале ноября "Алтайский топливный союз" (АТС) в очередной раз заявил, что "Газпром нефть" выдавливает с регионального рынка АЗС независимых игроков. По мнению союза, топливный гигант делает это завышая оптовые цены и искусственно сдерживая розничные. Председатель АТС Юрий Матвейко написал заявление в УФАС с просьбой принять меры.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.