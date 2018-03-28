Эксперт: скоро подержанные автомобили станут дефицитом

По словам эксперта, когда-нибудь авторынок вернется к докризисному уровню с годовыми продажами в три миллиона машин, но Виноградова не торопится предсказывать конкретные сроки. При этом она подчеркивает, что уже в следующем году на рынке наступит дефицит поддержанных транспортных средств из-за провала в 2014—2015 годах, передает "Ридус".

По данным Ассоциации европейского бизнеса, в феврале рынок показал рост двенадцатый месяц подряд. Продажи легкого коммерческого транспорта, а также легковых автомобилей в РФ по итогам второго зимнего месяца выросли на 24,7% — до 133177 транспортных средств. Примечательно, что с начала этого года они повысились на 27,5% — до 235641 машин. Год назад в России было продано около 1,6 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей — на 11,9%, чем в 2016-м, пишет ura.ru.

Наибольшим спросом пользуются бюджетные модели, среди которых лидерскую позицию удерживает АвтоВАЗ, за ним следуют корейские марки — KIA и Hyundai. На четвертом месте находится Renault и замыкает пятерку лидеров Volkswagen. Помимо них, в ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам февраля попали Toyota, Nissan, Škoda, Ford, а также ГАЗ.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля утильсбор на на новые автомобили с объемом двигателя от 1 до 2 литров увеличится на 90% и составит 84 тысячи рублей (коэффициент 4,2 умножается на базовую ставку в 20 тысяч). Такую индексацию утвердило правительство России.

Категория легковых машин с объемом двигателя 1-2 литра — самая массовая, к ней, например, относятся такие модели как Ford Focus, ?koda Rapid, Lada Vesta, Lada Kalina и Kia Rio.

Документ опубликован на портале "Гарант".

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