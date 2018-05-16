Эксперт: в Алтайском крае продолжится беспрецедентный рост цен на бензин

Как выросла цена?

С 6 по 13 мая средняя цена за литр бензина АИ-92 на АЗС Алтайского края выросла на 45 копеек (до 38,43 рубля), АИ-92 на 46 копеек (до 40,33 рубля). Дизельное топливо (летнее) также стало дороже на 46 копеек и теперь продается в среднем за 42,29 рубля. Таковы данные центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса РФ.

По информации ведомства, за год бензин АИ-92 подорожал на 8%, АИ-95 на 7%, а летнее дизельное топливо — на 12%.

Почему цены растут рекордными темпами?

На оптовом рынке топливо дорожает еще быстрее. Только за последние три недели цены в этом сегменте выросли на 20%. Например, если 20 апреля в Омске можно было купить тонну бензина АИ-92 производства местного нефтеперерабатывающего завода за 44,5 тыс. рублей, то в середине мая приходится платить уже 51,5 тыс. рублей.

В пересчете на литр все виды топлива подорожали минимум на 5 рублей. Такие данные приводит вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко.

Эксперт отмечает: прогнозы регуляторов (ФАС и Минэнерго) о том, что цены на топливо будут расти умеренно, не оправдались. В действительности нефтепродукты дорожают рекордными, беспрецедентными темпами.

Почему дорожает?

Это происходит по нескольким причинам.

Сезонный фактор. Топливо обычно дорожает весной, когда начинаются сельхозработы и активизируются автолюбители.

Растет цена на нефть. При ослаблении курса национальной валюты российским компаниям выгоднее экспортировать нефть и нефтепродукты. На внутреннем рынке создается дефицит, который провоцирует рост цен.

Правительство постоянно повышает акцизы и налоги для производителей и продавцов топлива.

Юрий Матвейко,

вице-президент РТС:

— Тенденций к снижению либо остановке роста цен не наблюдается. Скорее, напротив, необходимо ожидать, что моторное топливо продолжит дорожать при отсутствии сколь-нибудь эффективных мер со стороны регуляторов.

Как остановить рост цен?

Юрий Матвейко убежден, что чиновникам необходимо экстренно вмешаться в ситуацию и в "ручном" режиме установить мораторий на поставку нефтепродуктов за рубеж либо ввести экспортные пошлин, которые стимулируют нефтяные компании продавать на российском рынке.

Эксперт отметил, что сложившаяся ситуация бьет не только по потребителям, но и по независимым АЗС. Нефтяные компании продают им топливо дороже, чем на своих заправках (например, "Газпромнефть" или "Роснефть"). Если ситуация не исправится, это разорит независимые сети, которые занимают 60% рынка. Без конкуренции со стороны мелкой розницы монополисты будут повышать розничные цены быстрее, чем это происходит сейчас, говорит вице-президент РТС.

Факт

В Москве больше не осталось бензина дешевле 40 рублей.

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