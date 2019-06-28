Эксперты и потребители назвали сеть АЗС «Газпромнефть» лучшей.

Сеть АЗС «Газпромнефть» стала лучшей по итогам премии «Права потребителей и качество обслуживания» в номинации «Розничные услуги», а также получила награду «Выбор потребителей» за лучший сервис по результатам народного голосования.

Премия «Права потребителей и качество обслуживания» — ежегодная общественно значимая награда, вручаемая наиболее успешным проектам в области прав потребителей и повышения качества обслуживания. В жюри премии входят представители ассоциаций розничной и интернет-торговли, Торгово-Промышленной палаты РФ, Национального Рейтингового Агентства и другие эксперты рынка ритейла. Премией отмечаются компании, которые ответственно относятся к производству товаров, оказанию услуг и оправдывают доверие потребителей.

Сергей Цыкунов,

руководитель по операционной деятельности сети АЗС «Газпромнефть» в России и странах СНГ:

Сегодня мы активно используем цифровые технологии, которые помогают сделать заправку автомобиля выгоднее, удобнее и проще. Мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть» позволяет заранее узнать о наличии нужной марки топлива и цене, проложить маршрут к ближайшей станции и даже управлять кофемашиной на АЗС, чтобы сварить кофе по собственному рецепту. А приложение АЗС. GO позволяет оплатить заправку, не выходя из автомобиля.

Выводы о лидерстве сети АЗС «Газпромнефть» на основе исследования мнений реальных покупателей были сделаны компанией Ромир. Показатель NPS был проанализирован с января по март 2019 года на базе опроса 1500 покупателей, которые совершили визит на АЗС «Газпромнефть» и конкурентов. В 1 квартале 2019 года сеть АЗС «Газпромнефть» показала наилучшие результаты по индексу потребительской лояльности NPS. Индекс NPS показывает приверженность потребителей товару или компании, а также используется для оценки готовности к повторным покупкам.

Инна Караева,

директор по развитию бизнеса Ромир:

Рост конкурентной борьбы отражается на новых требованиях к качеству обслуживания со стороны покупателей. Сеть «Газпромнефть» — одна из сетей-лидеров, которым удаётся показывать высокие показатели по удовлетворённости конечных покупателей оказываемыми услугами.

Справка

Сеть АЗС «Газпромнефть» насчитывает порядка 1400 станций в России и странах СНГ. Широкая география сети АЗС «Газпромнефть» и выгодное местоположение Омского, Московского и Ярославского нефтеперерабатывающих заводов обеспечивают лидирующие позиции компании «Газпром нефть» на оптовом и розничном рынках Западной Сибири и центральной части России.