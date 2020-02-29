Эксперты назвали автомобили с пробегом, которые невозможно продать

Продажу автомобиля затрудняет таксистское прошлое, участие в ДТП, не слишком «выгодный» мотор, проблемная трансмиссия или просто непопулярная марка, пишет Njcar.ru.

У целевой аудитории конкретной модели есть определенные «требования» и предпочтения. Самая «сложная» аудитория — покупатели премиальных авто.

Возникают сложности с продажей Mercedes-Benz GL-Class с пробегом и авто аналогичного уровня. Таких машин на «вторичке» множество, но особого спроса на них нет, так как состоятельные люди не стремятся ездить на б/у машинах.

Непросто продать подержанный Nissan Qashqai в модификации с вариатором CVT и турбодвигателем на 1,2 литра и 115 л.с. Россияне по-прежнему уверены, что вариаторы и «роботы» — ненадежные и «капризные» трансмиссии.

По этой же причине к перечню сложнопродаваемых моделей относятся Volkswagen Tiguan с мотором TSI на 1,4 литра и «роботом» DSG, Ford Fiesta или Ford Focus с роботизированной коробкой передач PowerShift.

Из-за мотора возникают сложности при продаже подержанных BMW X6 с битурбодвигателем N63 на 4,4 литра и Volvo S80 с ДВС на 3,0−4,4 литра с отдачей 238−315 л.с.

Также эксперты упоминают и сложности с продажей редких или специфичных моделей. Без особого интереса покупатели «смотрят» на новые и малоизвестные марки, к примеру, DS и Genesis. Многие стараются «обойти стороной» гибридные авто, ведь их обслуживание и ремонт в доставит немало проблем.