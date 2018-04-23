Эксперты назвали водительские привычки, которые убивают автомобиль

В первую очередь, эксперты рекомендуют следить за уровнем топлива. Как поясняют специалисты, езда на полупустом баке часто приводит к быстрому износу топливного насоса. На втором месте по вредности специалисты назвали перевоз на автомобиле грузов больше допустимого: это ведет к быстрому износу подвески и двигателя.

В топ-3 также попали различные варианты неаккуратной езды: быстрый старт и езда на непрогретом двигателе, сообщает агентство Nation News.

Кроме того, эксперты отметили привычку не ставить ручной тормоз при парковке на ровной поверхности и привычку держать руку на рычаге переключения передач, пишет ura.ru. В последнем случае, отмечают специалисты, прямых доказательств причинения вреда нет, но считается, что это приводит к повышенному износу коробки передач, отмечает "Федеральное агентство новостей".

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