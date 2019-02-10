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Автоновости

Эксперты назвали пять самых удобных автомоблей в России

Эксперты портала speedme.ru выбрали пятерку самых удобных автомобилей на российском рынке. За основу взяли такие факторы как низкая стоимость, привлекательный дизайн, а также количество полезных опций, пишет Carsweek.ru.

Тест-драйв Volkswagen Polo.
Тест-драйв Volkswagen Polo.
Павел Водопьянов

На первом месте оказался доступный седан от немецкого концерна Volkswagen Polo. Благодаря большой модельной линейке и максимальной унификации модель может похвастаться некоторыми решениями от старших братьев, а также наличием огромного количества опций.

Второе место досталось кроссоверу Mitsubishi ASX. Японский бренд всегда умел привлекать к себе благодаря неброскому, но продуманному дизайну, а также относительно невысокой цене. Автомобиль, разумеется, имеет богатый список дополнительных опций.

Замыкает тройку лидеров Toyota Camry — признанный «боец» начального бизнес-сегмента. Автомобиль представлен в широком диапазоне цены, а базовая версия от топовой отличается на несколько порядков.

На четвертом и пятом местах оказались кореец Kia Rio и японец Nissan Qashqai соответственно. Оба автомобиля заслужили популярность на российском рынке. Первый благодаря ценнику, а второй благодаря дизайну.

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