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Автоновости

Эксперты назвали самые дешевые кроссоверы в России

Эксперты составили топ-5 самых дешевых кроссоверов на российском автомобильном рынке в июле, пишет Ura.ru.

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
Анна Зайкова, altapress.ru

На первом месте среди доступных кроссоверов — «Нива», известная как Lada 4×4″, отмечает портал CarsWeek.ru. Модель, которая выпускается свыше 40 лет, продолжает пользоваться спросом. Так базовая версия в трехдверном кузове стоит от 519 тыс. рублей.

На второй позиции — Chery Tiggo 2 (673 тыс. рублей), а на третьей — Chevrolet Niva (680 тыс. рублей). Четвертое и пятое места получили Lifan X50 (690 тыс. рублей) и Renault Duster (699 тыс. рублей).

Напомним, ранее страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

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