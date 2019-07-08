Эксперты назвали самые дешевые кроссоверы в России

На первом месте среди доступных кроссоверов — «Нива», известная как Lada 4×4″, отмечает портал CarsWeek.ru. Модель, которая выпускается свыше 40 лет, продолжает пользоваться спросом. Так базовая версия в трехдверном кузове стоит от 519 тыс. рублей.
На второй позиции — Chery Tiggo 2 (673 тыс. рублей), а на третьей — Chevrolet Niva (680 тыс. рублей). Четвертое и пятое места получили Lifan X50 (690 тыс. рублей) и Renault Duster (699 тыс. рублей).
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