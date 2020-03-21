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Автоновости

Эксперты назвали самые популярные иномарки в российском автопарке

Эксперты аналитического агентства «Автостат» выяснили, какие иномарки чаще всего встречаются в России, сказано на сайте autostat.ru.

Автомобиль. Мужчина за рулем.
Автомобиль. Мужчина за рулем.
СС0

По информации агентства, в начале 2020 года лидером среди иномарок по количеству зарегистрированных в России является корейский KIA Rio. Таких автомобилей насчитывается 842,9 тыс. шт.

На втором месте -Hyundai Solaris. — 798 тыс. шт. В тройку лидеров вошел и Ford Focus (750,8 тыс. шт.), Toyota Corolla (708,5 тыс. шт.) и Renault Logan (707,7 тыс. шт.).

Отметим, что в топ-10 здесь также попали: Chevrolet Niva (637,3 тыс. шт.), Volkswagen Polo (519,5 тыс. шт.), Toyota Camry (456,5 тыс. шт.), Toyota RAV4 (424,7 тыс. шт.) и Daewoo Nexia (421,7 тыс. шт.). Эти десять моделей занимают в иномарочном сегменте автопарка России 22%.

Ранее эксперты аналитического агентства «Автостат» подсчитали, что всего в России насчитывается 28,2 млн легковых автомобилей иностранных марок.

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