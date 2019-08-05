Эксперты назвали самые популярные люксовые автомобили 2019 года

Первую строчку занял Mercedes-Benz S-класс, хотя по сравнению с прошлым годом его продажи упали на 19,7%. В первом полугодии продали 1090 машин этой модели.
На втором месте оказался Audi A5. Его продажи, наоборот, возросли на 30,7% — с 459 до 600 машин.
Тройку лидеров замыкает BMW 7 серии. Спрос на этот автомобиль тоже пошел на спад на 32,2%, составив 428 авто против 632.
В десятку популярных люксовых авто также вошли: BMW 6-Серии GT (306), KIA K900 (282), Porsche Panamera (201), Audi A8 (183), Mercedes-Benz AMG GT (154), BMW 6-Серии (144) и BMW 8-Серии (144).