Эксперты предлагают организовать в Барнауле «поповское» кольцо

На пересечении улиц Попова и Антона Петрова в Барнауле разумно организовать кольцевой движение. Это будет стоить недорого, но сильно разгрузит этот участок от заторов. Так утверждают специалисты научно-технического центра «Дорожные технологии» («ДорТех»).

В чем проблема

Перекресток ул. Антона Петрова и Попова геометрически сложный. Если двигаться по нечетной стороне ул. Попова, то автомобилисту приходиться проезжать «полукольцо». Некоторые водители принимают развязку за кольцевую, хотя по знакам приоритета это классический перекресток.

Главная дорога здесь у тех, кто едет по ул. Попова. Это трехполосная магистраль, одна из самых загруженных в городе. Из-за этого едущим по Антона Петрова сложно пересечь поток машин, особенно в часы пик. Это приводит к заторам и аварийно-опасным ситуациям.

Как ее решить

Специалисты центра «Дорожные технологии» (разрабатывает проекты и схемы организации движения) видят два сценария решения проблемы.

Установить светофоры. Потребуется всего 16 транспортных и 16 пешеходных светофоров. Их установка будет стоить примерно 2,5 млн рублей. Это позволит снизить число ДТП , но не сократит , а увеличит заторы. Организовать кольцевое движение. Если наложить на схему существующего перекрестка окружности , то окажется , что реконструкция потребуется минимальная. Нужно лишь переложить около 500 кубометров асфальта и установить приблизительно 70 метров бордюра. Приблизительная стоимость работ — около 3 млн рублей.

Как может выглядеть кольцо на пересечении улиц Попова и А.Петрова. «ДорТех».

Как утверждает замдиректора «ДорТеха» Константин Морозов, предложенное кольцо полностью соответствует всем ГОСТам и СНиПам. «Я не вижу препятствий к тому, чтобы воплотить этот проект в жизнь», заявил специалист altapress.ru.

Морозов перечисляет преимущества кольца: по сравнению с классическим перекрестком его пропускная способность на 30% выше, а потоки машин на нем сливаются и разделяются под небольшим углом. Это важно для безопасности: если ДТП и произойдет, то последствия будут намного меньше, чем если бы автомобили столкнулись при перпендикулярном пересечении.

Мнение эксперта

По просьбе altapress.ru предложение «ДорТеха» оценил инженер по организации дорожного движения Василий Попов. Он поддержал доводы представителей центра.

Как может выглядеть кольцо на пересечении улиц Попова и А.Петрова. «ДорТех».

Василий Попов,

инженер по организации дорожного движения:

Кольцо здесь напрашивается. Судя по топографическим снимкам, размещение подземных коммуникаций не помешает реализовать такой проект. С учетом того, что затрат он в самом деле потребует минимальных, это была бы отличная мера, способная упростить жизнь автомобилистам Барнаула.

Отметим, после того как на перекрестке улиц Власихинская и Малахова обустроили кольцевое движение, пробок там стало заметно меньше.