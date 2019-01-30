Эксперты прогнозируют новое подорожание ОСАГО

Министерство финансов РФ предложило в 4 раза увеличить выплаты по ОСАГО за причинение вреда жизни и здоровью. Из-за этого цена на полисы «автогражданки» вырастет примерно на 10%, сообщает « Коммерсантъ ».

Сейчас в случае ДТП пострадавший получает от страховой компании не более 500 тысяч рублей. Минфин предлагает увеличить лимит до 2 млн рублей. Вырастет также лимит выплат на погребение погибших в ДТП с 25 тысяч до 50 тысяч рублей. Для этого предстоит внести поправки в закон об ОСАГО.

Минфин обещает, что полисы не подорожают. Однако, как сообщили в Центробанке, эта инициатива скажется на стоимости.

В Российском союзе автостраховщиков подсчитали, что в случае одобрения поправок цена полиса ОСАГО вырастет на 500−600 рублей. Средняя стоимость по стране увеличится с 5,5 тыс. рублей до 6,1 тысячи, пишет znak.com.

9 января в России вступили в силу новые тарифы ОСАГО. Центробанк расширил тарифный коридор вверх и вниз на 20%. Теперь минимальная ставка базового тарифа для легковых автомобилей физических лиц установлена в размере 2746 рублей, верхняя граница повышена до 4942 рублей. Ранее ставки находились в диапазоне 3432 — 4118 рублей.