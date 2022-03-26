Спрятались в кустах или оделись не по уставу. Когда можно проигнорировать инспектора ГИБДД

Есть четыре ситуации, когда игнорирование требования остановиться со стороны сотрудника ГИБДД не будет наказуемо, пишет « Российская газета ».

Первая ситуация — опасность ДТП

Требование инспектора об остановке можно проигнорировать, если есть большая вероятность аварии в случае остановки. То есть, водитель должен убедиться в полной безопасности маневра остановки, так как патрульный вполне может не увидеть такие препятствия, и совершить ее позже и дальше от того места, которое указал сотрудник ГИБДД.

Метель , ГИБДД. 22.мвд.рф

Вторая ситуация — темное время суток

Если человек в форме подает знак в темное время суток, и при этом поблизости нет поста ГИБДД или их автомобиля с включенными проблесковыми маячками.

Задержание водителя , ДПС ГИБДД. gibdd.ru/r/22/news

Третья ситуация — маскировка

Можно не отреагировать на требование, если автомобиль ГИБДД замаскирован, например, в кустах. Служебное транспортное средство должно быть хорошо видно водителю.

Мотопатруль ГИБДД в Алейске. 22.mvd.ru

Четвертая ситуация — «дресс-код»

Если сотрудник ГИБДД странно одет. К примеру, поверх жилета полицейского — обычная гражданская куртка или головной убор не по уставу. Возможно, на форме отсутствуют светоотражающие элементы в темное время суток. Все это является нарушением административного регламента, что позволяет вам проигнорировать требование об остановке.

Сотрудник ГИБДД. Михаил Хаустов

Санкции

В остальных случаях при невыполнения требования остановки со стороны сотрудника ГИБДД грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей согласно статье 12.25 пункта 2 КоАП РФ.

Правда если водитель остановится сразу, как только заметит погоню за ним, следует объяснить, что он не заметил знака инспектора или сообщить о причинах своих действий, описанных выше.