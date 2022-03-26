Спрятались в кустах или оделись не по уставу. Когда можно проигнорировать инспектора ГИБДД

Первая ситуация — опасность ДТП
Требование инспектора об остановке можно проигнорировать, если есть большая вероятность аварии в случае остановки. То есть, водитель должен убедиться в полной безопасности маневра остановки, так как патрульный вполне может не увидеть такие препятствия, и совершить ее позже и дальше от того места, которое указал сотрудник ГИБДД.
Вторая ситуация — темное время суток
Если человек в форме подает знак в темное время суток, и при этом поблизости нет поста ГИБДД или их автомобиля с включенными проблесковыми маячками.
Третья ситуация — маскировка
Можно не отреагировать на требование, если автомобиль ГИБДД замаскирован, например, в кустах. Служебное транспортное средство должно быть хорошо видно водителю.
Четвертая ситуация — «дресс-код»
Если сотрудник ГИБДД странно одет. К примеру, поверх жилета полицейского — обычная гражданская куртка или головной убор не по уставу. Возможно, на форме отсутствуют светоотражающие элементы в темное время суток. Все это является нарушением административного регламента, что позволяет вам проигнорировать требование об остановке.
Санкции
В остальных случаях при невыполнения требования остановки со стороны сотрудника ГИБДД грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей согласно статье 12.25 пункта 2 КоАП РФ.
Правда если водитель остановится сразу, как только заметит погоню за ним, следует объяснить, что он не заметил знака инспектора или сообщить о причинах своих действий, описанных выше.