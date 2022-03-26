26 марта
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Автоновости

Спрятались в кустах или оделись не по уставу. Когда можно проигнорировать инспектора ГИБДД

Есть четыре ситуации, когда игнорирование требования остановиться со стороны сотрудника ГИБДД не будет наказуемо, пишет «Российская газета».

Полиция. ГИБДД
Полиция. ГИБДД
Анна Зайкова, altapress.ru

Первая ситуация — опасность ДТП

Требование инспектора об остановке можно проигнорировать, если есть большая вероятность аварии в случае остановки. То есть, водитель должен убедиться в полной безопасности маневра остановки, так как патрульный вполне может не увидеть такие препятствия, и совершить ее позже и дальше от того места, которое указал сотрудник ГИБДД.

Метель, ГИБДД.
Метель, ГИБДД.
22.мвд.рф

Вторая ситуация — темное время суток

Если человек в форме подает знак в темное время суток, и при этом поблизости нет поста ГИБДД или их автомобиля с включенными проблесковыми маячками.

Задержание водителя, ДПС ГИБДД.
Задержание водителя, ДПС ГИБДД.
gibdd.ru/r/22/news

Третья ситуация — маскировка

Можно не отреагировать на требование, если автомобиль ГИБДД замаскирован, например, в кустах. Служебное транспортное средство должно быть хорошо видно водителю.

Мотопатруль ГИБДД в Алейске.
Мотопатруль ГИБДД в Алейске.
22.mvd.ru

Четвертая ситуация — «дресс-код»

Если сотрудник ГИБДД странно одет. К примеру, поверх жилета полицейского — обычная гражданская куртка или головной убор не по уставу. Возможно, на форме отсутствуют светоотражающие элементы в темное время суток. Все это является нарушением административного регламента, что позволяет вам проигнорировать требование об остановке.

Сотрудник ГИБДД.
Сотрудник ГИБДД.
Михаил Хаустов

Санкции

В остальных случаях при невыполнения требования остановки со стороны сотрудника ГИБДД грозит штраф в размере от 500 до 800 рублей согласно статье 12.25 пункта 2 КоАП РФ.

Правда если водитель остановится сразу, как только заметит погоню за ним, следует объяснить, что он не заметил знака инспектора или сообщить о причинах своих действий, описанных выше.

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