25 марта
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Автоновости

«Расщепленная» фаза светофора привела к огромной пробке в Барнауле

Барнаульцы на днях пожаловались в паблике Barnaul22 на огромную пробку на перекрестке ул. А. Петрова и 42-й Краснознаменной Бригады. В ГИБДД пояснили, почему так вышло.

Автомобили в пробке.
Автомобили в пробке.
СС0

Анализ аварийности показал, что наиболее частая причина столкновений на этом перекрестке — непредоставление преимущества встречному направлению при повороте налево.

С 23 марта светофор запустили в тестовом режиме: в общий светофорный цикл внедрили «расщепленную» фазу по ул. Антона Петрова.

Поэтому в зависимости от дорожной обстановки там возможно образование заторов.

Пробка на ул. А. Петрова.
Пробка на ул. А. Петрова.
Barnaul22

«Мне кажется что у нас настраивают светофоры так, чтобы специально пробки собирались», — недовольны автомобилисты.

Ранее в Барнауле в тестовом режиме изменили маршрут автобуса № 1.

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