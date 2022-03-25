«Расщепленная» фаза светофора привела к огромной пробке в Барнауле

Анализ аварийности показал, что наиболее частая причина столкновений на этом перекрестке — непредоставление преимущества встречному направлению при повороте налево.
С 23 марта светофор запустили в тестовом режиме: в общий светофорный цикл внедрили «расщепленную» фазу по ул. Антона Петрова.
Поэтому в зависимости от дорожной обстановки там возможно образование заторов.
«Мне кажется что у нас настраивают светофоры так, чтобы специально пробки собирались», — недовольны автомобилисты.
Ранее в Барнауле в тестовом режиме изменили маршрут автобуса № 1.