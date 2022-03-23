Изменился маршрут автобуса № 1 в Барнауле

23 марта в Барнауле в тестовом режиме изменилась трасса следования автобусного маршрута № 1, сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, схема движения в прямом и обратном направлении будет осуществляться следующим образом:

ул.Большая Олонская, ул. Мамонтова, пл. им. В.Н. Баварина, пр-кт Ленина, ул. Петра Сухова, ул. Малахова, ул. Эмилии Алексеевой, ул. Попова, ул. Гущина, ул. Кавалерийская, ул. Юрина, ул. Солнечная Поляна, ул. Взлетная, ул. Сергея Ускова, ул. Балтийская, без заезда на улицу Энтузиастов.

По маршруту ходят 10 автобусов с интервалом в 14 минут в «пиковое» время и 28 минут — в «межпиковое».

Цель нововведения — определение потребностей жителей и обоснование целесообразности изменения маршрута в транспортном обслуживании.

Тестовый режим будет проходить до 20 июня.

Ранее стало известно, что цена проезда на маршрутке до Новоалтайска подорожает до 50 рублей.