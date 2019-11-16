Эксперты рассказали, нужно ли прогревать автомобиль зимой

В инструкциях к большинству современных автомобилей написано, что прогрев двигателя не нужен, так как электроника сама отрегулирует подачу топлива и другие процессы. Судя по данным опроса Авто.ру , больше половины респондентов все же прогревают двигатель. Автоэксперт дал свои рекомендации.

По словам Михаила Ходоса, автором ютуб-канала ХодосАвто, нужно как минимум дождаться момента, когда обороты двигателя упадут с прогревочных до холостых. После этого можно начинать движение, не поднимая обороты выше двух тысяч для бензиновых моторов и выше полутора тысяч — для дизельных.

В мороз -20. -30 градусов и ниже мотор лучше прогреть подольше — до тех пор, пока стрелка температуры охлаждающей жидкости не начнёт подниматься.

«Греться» долго не имеет смысла, так как во время стоянки с заведённым двигателем прогревается только мотор, да и то не слишком эффективно. При этом коробка передач, амортизаторы, редуктор и так далее остаются холодными. Они прогреваются только во время движения, причём плавного — это позволит дольше сохранить детали автомобиля в рабочем состоянии.

Не стоит забывать, что в России по закону прогревать двигатель разрешено не дольше пяти минут. Штраф за нарушение — 1500 рублей.