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Автоновости

Эксперты рассказали, нужно ли прогревать автомобиль зимой

В инструкциях к большинству современных автомобилей написано, что прогрев двигателя не нужен, так как электроника сама отрегулирует подачу топлива и другие процессы. Судя по данным опроса Авто.ру, больше половины респондентов все же прогревают двигатель. Автоэксперт дал свои рекомендации.

Дворники. Автомобиль зимой.
Дворники. Автомобиль зимой.
Дмитрий Лямзин

По словам Михаила Ходоса, автором ютуб-канала ХодосАвто, нужно как минимум дождаться момента, когда обороты двигателя упадут с прогревочных до холостых. После этого можно начинать движение, не поднимая обороты выше двух тысяч для бензиновых моторов и выше полутора тысяч — для дизельных.

В мороз -20. -30 градусов и ниже мотор лучше прогреть подольше — до тех пор, пока стрелка температуры охлаждающей жидкости не начнёт подниматься.

«Греться» долго не имеет смысла, так как во время стоянки с заведённым двигателем прогревается только мотор, да и то не слишком эффективно. При этом коробка передач, амортизаторы, редуктор и так далее остаются холодными. Они прогреваются только во время движения, причём плавного — это позволит дольше сохранить детали автомобиля в рабочем состоянии.

Не стоит забывать, что в России по закону прогревать двигатель разрешено не дольше пяти минут. Штраф за нарушение — 1500 рублей.

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