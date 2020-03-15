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Автоновости

Эксперт рассказал о вреде «пенсионерского» стиля езды

Автоэксперт Алексей Ревин рассказал, почему «пенсионерский» стиль езды вреден для мотора и как избежать проблем. Его мнение опубликовал журнал «За рулём».

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
СС0

По его словам, езда на низких оборотах двигателя негативно сказывается на моторе авто. Для увеличения ресурса двигателя необходимо периодически повышать обороты, ведь большое количество отработанных газов полезно для прочистки элементов турбокомпрессора.

«Нужно „прожигать“ мотор регулярными поездками на максимальной скорости по трассе. От этого мотор лучше работает, обороты перестают плавать, мощи больше и заводиться проще в морозы. Даже расход топлива снижается», — считает Алексей Ревин.

Он посоветовал выехать на свободную магистраль и разогнать автомобиль до 100 км/ч, чтобы двигатель работал на 5000 оборотов в минуту как минимум полчаса.

Двигателю полезно иногда поработать в предельном режиме, отмечает эксперт.

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