Эксперты: россияне меняют авто на общественный транспорт

В 2019 году случилось рекордное падение спроса на бензин.

Слабый интерес к топливу специалисты связывают с падением реальных доходов россиян за первое полугодие, а не с высокими ценами на бензин.

«Эксплуатация автомобиля стоит недешево — транспортный налог, расходы на парковку, штрафы. Поэтому в крупных городах люди начинают чаще использовать другие способы передвижения, например, общественный транспорт или такси», — уверен директор «Петромаркет» Иван Хомутов.

Спрос на бензин в России упал в 2019 году на 1%, сообщают «Известия». За последние 10 лет более серьезный спад случался лишь однажды в 2015 году — 1,9%. При этом падение спроса в этом году должно было быть еще более серьезным — к концу июля цифра достигала 1,4%, но положение вещей немного улучшилось в августе.

Нынешние отклонения эксперты издания считают тревожным знаком.

«Необходимо учитывать, что в 2015 году был обвал всего — рубля, цен на нефть, заработали санкции против России. Снижение в относительно спокойной ситуации выглядит серьезнее, чем в условиях, когда все рынки падают», — уверены эксперты.

При этом специалисты считают, что сокращение спроса не приведет к снижению розничных цен, пишет ura.ru. Более того, уточняется, что из-за роста акцизов на 4% топливо и вовсе может подорожать с начала 2020 года.