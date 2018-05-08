Эксперты уверены, что губернаторы пересядут на автомобили проекта "Кортеж"

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев заявил, что проект "Кортеж" автоматически повышает престиж всей страны.

"Очень важно, что отныне наш президент может ездить на машине отечественного производства. У всех, кто сегодня видел автомобиль, впечатления остались самые хорошие. Выглядит очень достойно", — отметил глава ФАР.

Канаев также напомнил, что проект "Кортеж" — целый ряд новейших разработок: "Микроавтобусы и машины сопровождения вполне могут выпускаться серийно, совсем необязательно, чтобы все они были бронированными. Уверен, что на них будет спрос". Эксперт полагает, что отечественные разработки придутся по душе главам регионов и другим представителям российской элиты. По заявлению главы Минпромторга Дениса Мантурова, в рознице автомобиль из "Кортежа" в минимальной комплектации будет стоить около 6—7 млн руб.

"В целом это очень хороший старт для развития национального автопрома. "Кортеж" может придать импульс всему российскому автомобилестроению", — уверен глава ФАР.

По мнению автоэксперта, бывшего главного редактора журнала "Новости автобизнеса" Романа Гуляева, презентация в ходе инаугурации президентского лимузина является "большим достижением российского автопрома".

"Это действительно хорошее событие. Можно предположить, что разработчики очень торопились, делали все максимально быстро, чтобы глава государства мог сегодня продемонстрировать новый автомобиль", — сказал автоэксперт.

В то же время он предположил, что к полноценному серийному производству лимузин из проекта "Кортеж" еще не готов: "Да, мы видели, что машина даже проехала 200 метров, однако, скорее всего, потребуется немало доработок и внесение ряда изменений".

Эксперт по автомобильной безопасности Александр Адеянов рассказал, что, скорее всего, машины из серии "Кортеж" будут производиться с использованием иностранных комплектующих: "Это совершенно нормальная практика, тем более целый ряд ведущих зарубежных концернов уже заявили о готовности сотрудничать с Россией по этому направлению".

На каких авто передвигаются лидеры государств

Лидеры зарубежных государств используют разные автомобили для передвижения. Так, глава КНР Си Цзиньпин использует FAW Hong Qi HQE, его японский коллега Синдзо Абэ — Toyota Century, канцлер Германии Ангела Меркель — Audi A8. Американский лидер Дональд Трамп использует автомобиль, получивший прозвище "Зверь". Дело в том, что вес машины превышает восемь тонн, она оснащена 20-сантиметровой броней дверей и 12-сантиметровой броней окон. Стоимость автомобиля превышает миллион долларов, он способен выдержать прямые выстрелы даже из крупнокалиберного оружия.

Кортеж главы КНДР Ким Чен Ына.

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7 мая на инаугурации главы государства впервые был использован новый российский лимузин проекта "Кортеж" Aurus Senat limousine.

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