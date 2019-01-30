Взволнованная блондинка больше не уронит машину с эстакады, юнцов легально выпустят порулить на трассе, а демонстрировать инспектору «змейку», возможно, придется прямо на парковке у торгового центра. К этим изменениям в барнаульских автошколах уже сейчас готовятся и тактично предупреждают: цена на обучение в 2020 году может измениться.

Основные изменения привычных правил проведения экзаменов на право управления транспортными (ТС) средствами вступят в силу с 1 октября этого года (утверждены постановлением Правительства РФ от 24 декабря).

В автошколах Алтайского края об этом, конечно, знают, но пока сдержанно комментируют детали — дело в том, что сами учителя водительскому делу ждут дополнительных разъяснений от Министерства внутренних дел России, которое выступило инициатором новшеств. Ясность появится только после выхода нового регламента за подписью главы федерального полицейского ведомства.

Пока регламент пишется, Altapress.ru обобщил все нововведения в порядке сдачи экзаменов на права, которые точно вступят в силу после 1 октября, и снабдил их комментариям МВД и специалистов одной из барнаульских автошкол.

Автодрома не будет на экзамене

На итоговом экзамене в присутствии инспектора ГИБДД кандидат в водители покажет свои практические навыки только «в условиях реальной дорожной обстановки». То есть, обязательной «прелюдии» в виде упражнений на автодроме не будет.

Водитель. Автомобиль. СС0

В приложении к постановлению правительства говорится, что местом для выполнения таких маневров могут стать: «закрытые площадки и автодромы (обратите на это внимание — Прим. Altаpress.ru), в том числе автоматизированные, территории, имеющие твердое покрытие и ограниченные для движения иных транспортных средств и пешеходов. Или участки дорог с малоинтенсивным движением, тупиковые участки дорог, преимущественно за пределами жилой застройки».

Там же, например, нужно будет найти участок дороги с уклоном для выполнения упражнения «Остановка и начало движения при подъеме и спуске». Это та самая «эстакада».

Комментарий представителя МВД России полной ясности в обозначенном нами противоречии не вносит.

Ирина Волк,

официальный представитель МВД РФ:

Смещение акцента проверки имеющихся у кандидата в водители навыков управления транспортным средством (ТС) при проведении практического экзамена с территорий закрытых площадок в условиях дорожного движения позволит определять степень подготовленности кандидата в водители именно в условиях реальной, постоянно меняющейся дорожной обстановки.

В местных автошколах, у которых есть свои автодромы, считают, что невостребованным при проведении экзаменов ГИБДД эти площадки не останутся.

Иван Грудилов,

директор «Барнаульской объединенной школы ДОСААФ России»:

У нас и еще у некоторых специализированных учебных заведений есть собственный аккредитованный автодром, где все элементы очень четко систематизированы. И никто проводить обучение и проверять первичные навыки управления транспортным средством на них не запрещал. Решение — принимать первую часть практического экзамена на этой площадке или где-то в городе — будет за инспектором ГИБДД. Другое дело, как претенденты на сдачу экзамена будут демонстрировать, например, умение осуществить параллельную парковку на стоянке у торгового центра. Автомобиль. Руль. СС0 Справка Какие нужно выполнить маневры для сдачи экзамена на категорию В: постановка ТС на место стоянки при движении задним ходом с поворотом на 90 градусов;

постановка ТС на место стоянки параллельно тротуару ( краю проезжей части) при движении задним ходом;

краю проезжей части) при движении задним ходом; разворот в ограниченном пространстве ( при ограниченной ширине проезжей части) с использованием движения задним ходом;

при ограниченной ширине проезжей части) с использованием движения задним ходом; остановка и начало движения на подъеме и на спуске;

проезд регулируемого перекрестка ( при его наличии);

при его наличии); проезд нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог ( при его наличии);

при его наличии); проезд нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог;

левые и правые повороты;

проезд железнодорожного переезда ( при наличии);

при наличии); перестроение на участке дороги , имеющей две или более полосы для движения в одном направлении;

имеющей две или более полосы для движения в одном направлении; обгон или опережение;

движение с максимальной разрешенной скоростью;

проезд пешеходных переходов и мест остановок маршрутных транспортных средств;

торможение и остановка при движении на различных скоростях;

постановка ТС параллельно тротуару ( краю проезжей части) при движении по направлению вперед. Источник: постановление Правительства РФ № 1734 от 20 декабря 2019 года. ГИБДД. Михаил Хаустов «Знакомые» маршруты исключены Сейчас в большинстве случаев учебные маршруты для вождения по городу совпадают с экзаменационными маршрутами ГИБДД. С 1 октября такое дублирование будет запрещено. Ирина Волк,

официальный представитель МВД РФ: Проведение экзаменов на заранее определенных маршрутах исключается. Экзаменационные маршруты будут представлять собой перечень дорог и территорий, на которых проводятся практические экзамены, что позволит исключить возможность их заучивания кандидатами в водители.

ГИБДД. Михаил Хаустов

В МВД считают, что эта норма также позволит увидеть будущего обладателя прав, как говорится, в условиях близких к боевым реалиям.

Иван Грудилов,

директор «Барнаульской объединенной школы ДОСААФ России»:

Для Барнаула и схожих по масштабу и интенсивности дорожного движения городов в этом ничего страшного нет. Кроме того, все маршруты, на которых проходит обучение в автошколе и сдаются практические экзамены, нам известны. Возможно, ГИБДД расширит их список. В этом случаем самое главное, чтобы все кандидаты при сдаче «практики» оказались в максимально равных условиях. Ведь кому-то достанется прямой участок проспекта, а кому-то — например, непростое «кольцо» на пересечении улиц Юрина и Малахова. Впрочем, практический экзамен и сегодня — своеобразная лотерея.

Открыто обучение на автотрассах

Как следует из комментария Ирины Волк, еще одно изменение уже вступило в силу — снят запрет обучения управлению автомобилем на автотрассах.

Иван Грудилов,

директор «Барнаульской объединенной школы ДОСААФ России»:

Для обучаемого, который после занятий на автодроме уже обладает первичными навыками, это, я считаю, будет несомненный плюс. Он почувствует, что такое накат, скорость и т.д. Думаю, в этом плане не будет никаких сложностей ни в плане обучения, ни в плане дальнейшей сдачи экзаменов.

Автомобиль. СС0

Вопросов станет больше

С последним пунктом сложнее — документа, который существенно увеличит число экзаменационных вопросов в ГИБДД, никто еще не видел, но об этом в профессиональной среде активно говорят. Ожидается, что пройти тест на компьютере в автоинспекции будет еще сложнее (по данным МВД России, в Алтайском крае в 2019 году этот экзамен с первого раза сдавали лишь около 60% претендентов, вождение — в среднем лишь 25%).

Николай Турубаров из школы ДОСААФ считает, что количество вопросов в ближайшее время увеличится.

Николай Турубаров,

заместитель начальника «Барнаульской объединенной школы ДОСААФ России» по учебной части:

Действительно, публиковалось заявление руководителя ГИБДД России о намерении увеличить количество вопросов в экзаменационных билетах автоинспекции. Называются разные цифры — от 30 до 50 вопросов в билете. Теоретическую часть расширят за счет блоков «Психология деятельности водителя», «Медицина» и вопросов по безопасному управлению транспортным средством. Сами учебные программы в автошколах не изменятся, вопрос в другом — насколько хорошо после увеличения числа экзаменационных вопросов ответы на них будут усваиваться самими курсантами.

Регулировщик ГИБДД. Михаил Хаустов

Восемь месяцев на все

Все изменения, которые прописаны в правительственном постановлении, сейчас — лишь канва. Понимать и применять новые правила проведения экзаменов ГИБДД и автошколы начнут после выхода ведомственного регламента — инструкции, сборника всех нюансов, которые сейчас не ясны.

Регламент еще должен пройти антикоррупционную экспертизу, общественное обсуждение, регистрацию в Минюсте России… Далее — обновление и настройка информационных систем автоинспекции и учебных заведений. На все это осталось ровно восемь месяцев.

Сейчас специалисты не исключают, что после 1 октября в первое время возможны определенные сбои и разногласия при проведении практических экзаменов.

О стоимости услуг обучения они ожидаемо сказали так: «Возможна корректировка привычных цен».

И еще некоторые новшества