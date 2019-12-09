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Автоновости

Электронные договоры купли-продажи авто введут в России в 2020 году

Электронные договоры купли-продажи автомобилей в России могут появиться уже в 2020 году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заместителя главы Минкомсвязи РФ Максима Паршина.

Автомобиль, колесо.
Автомобиль, колесо.
СС0

По информации издания, сейчас Минкомсвязь вместе с МВД готовят новый бесплатный сервис, позволяющий пользователям портала госуслуг сформировать электронный договор купли-продажи (ДКП) транспортных средств.

Такие договоры будут автоматически заполняться данными о продавце, покупателе и самом автомобиле, а заверять ДКП можно будет простой электронной подписью сторон сделки посредством личного кабинета.

«Электронный договор позволит сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее», — подчеркнул Максим Паршин.

Отмечается, что на первом этапе внедрения новый сервис будет доступен только физлицам. Причем, срок запуска ДКП относят к 2020 году.

В перспективе электронные ДКП заменят бумажные договоры, нотариальное заверение которых является необязательным.

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