Электронные договоры купли-продажи авто введут в России в 2020 году

Электронные договоры купли-продажи автомобилей в России могут появиться уже в 2020 году, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на заместителя главы Минкомсвязи РФ Максима Паршина.

По информации издания, сейчас Минкомсвязь вместе с МВД готовят новый бесплатный сервис, позволяющий пользователям портала госуслуг сформировать электронный договор купли-продажи (ДКП) транспортных средств.

Такие договоры будут автоматически заполняться данными о продавце, покупателе и самом автомобиле, а заверять ДКП можно будет простой электронной подписью сторон сделки посредством личного кабинета.

«Электронный договор позволит сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее», — подчеркнул Максим Паршин.

Отмечается, что на первом этапе внедрения новый сервис будет доступен только физлицам. Причем, срок запуска ДКП относят к 2020 году.

В перспективе электронные ДКП заменят бумажные договоры, нотариальное заверение которых является необязательным.