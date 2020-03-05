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Автоновости

Эмблема для новой эры: концерн BMW изменил логотип

Автомобильный концерн BMW показал обновленный логотип.

За рулем BMW.
За рулем BMW.
CC0

На бело-синем значке отсутствует черный ободок.

«Новая эмблема для новой эры», — отмечается в аккаунте компании в Instagram, где размещено видео с автомобилем Concept i4.

«Старое черное кольцо было заменено, позволяя новому логотипу символизировать больше открытости и ясности», — пояснил вице-президент компании Йенс Тимер.

В последний раз BMW изменяла значок в 1997 году, пишет bfm.ru. Всего же концерн менял логотипы пять раз с момента регистрации эмблемы в 1917 году, напоминает автопроизводитель.

Колесница власти

Ранее барнаулец на торгах купил правительственный BMW.

Речь идет об автомобиле BMW 750Li xDrive, 2010 года выпуска. Аналогичные модели можно купить от 590 000 до 7 700 000 рублей, но существенную скидку сделали из большого количества неисправностей.

Желающих забрать машину за начальную цену (266 200 рублей) было много, но достался лот барнаульцу. В результате иномарку продали за 319 440 рублей.

BMW принадлежал постпредству Хакасии в Москве

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