Еще два десятка новых камер фиксации нарушений установили на алтайских трассах

На 15 участках федеральных трасс Р-256 «Чуйский тракт» и А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан появились новые комплексы фиксации нарушений. Об этом рассказали в пресс-службе Упрдор «Алтай».

На Чуйском тракте комплексы установили в районе Боровихи, Белоярска, Солнечного, Санниково, у Верх-Катунского, Троицкого и Березовки, а также на подъезде к Барнаулу.

На А-322 — на остановках «Цветы Алтая» и «Школа садоводов», в районе Бураново, Топчихи, Алейска, Поспелихи и Веселоярска.

Также известно, что в 2020 году начнется установка нового электроосвещения на подъездах к Барнаулу и Рубцовску, на А-322 возле Барнаула построят тротуары для пешеходов.