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Автоновости

Еще два десятка новых камер фиксации нарушений установили на алтайских трассах

На 15 участках федеральных трасс Р-256 «Чуйский тракт» и А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан появились новые комплексы фиксации нарушений. Об этом рассказали в пресс-службе Упрдор «Алтай».

Трасса зимой.
Трасса зимой.
пресс-служба Упрдор "Алтай"

На Чуйском тракте комплексы установили в районе Боровихи, Белоярска, Солнечного, Санниково, у Верх-Катунского, Троицкого и Березовки, а также на подъезде к Барнаулу.

На А-322 — на остановках «Цветы Алтая» и «Школа садоводов», в районе Бураново, Топчихи, Алейска, Поспелихи и Веселоярска.

Также известно, что в 2020 году начнется установка нового электроосвещения на подъездах к Барнаулу и Рубцовску, на А-322 возле Барнаула построят тротуары для пешеходов.

«Основными, конечно, станут работы по расширению Чуйского тракта, которые стартуют уже в этом строительном сезоне на нескольких объектах общей протяженностью 25 км», — рассказал начальник ФКУ Упрдор «Алтай» Ярослав Долинский.

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