Еще два десятка новых камер фиксации нарушений установили на алтайских трассах

На Чуйском тракте комплексы установили в районе Боровихи, Белоярска, Солнечного, Санниково, у Верх-Катунского, Троицкого и Березовки, а также на подъезде к Барнаулу.
На А-322 — на остановках «Цветы Алтая» и «Школа садоводов», в районе Бураново, Топчихи, Алейска, Поспелихи и Веселоярска.
Также известно, что в 2020 году начнется установка нового электроосвещения на подъездах к Барнаулу и Рубцовску, на А-322 возле Барнаула построят тротуары для пешеходов.
«Основными, конечно, станут работы по расширению Чуйского тракта, которые стартуют уже в этом строительном сезоне на нескольких объектах общей протяженностью 25 км», — рассказал начальник ФКУ Упрдор «Алтай» Ярослав Долинский.