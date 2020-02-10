Это бомба! Автоцентр АНТ приготовил ошеломительное предложение

12 февраля в 18.00, только один вечер, вас ждут максимальные выгоды и подарки на покупку новых автомобилей Митсубиши! Автомобили по специальным ценам в наличии, модели от кроссоверов до внедорожников, выгодные кредитные предложения со ставкой от 0,1%.*, а также приятные бонусы и подарки.

Для гостей мероприятия Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors, подготовил вкусные угощения, увлекательные мастер-классы и захватывающие викторины, а также розыгрыш билетов на концерт популярной группы. Маленькие посетители смогут весело провести время, их будут ждать аниматоры и другие интересные активности.

Не упустите свой шанс! Станьте владельцем Mitsubishi и испытайте его в действии! Ждем вас 12 февраля в 18.00 в Автоцентре АНТ по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 251 д.

Автоцентр АНТ — официальный дилер Mitsubishi Motors Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д Телефон: (3852) 29−00−29 Сайт: www.ant-mitsubishi.ru

* Предложение распространяется на новые автомобили Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport. Банк-кредитор: АО МС Банк Рус, лицензия ЦБ РФ № 2789.