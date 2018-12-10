«Это мизерно мало!»: глава района на Алтае раскритиковала размер субсидий на дороги

В 2019 году муниципалитетам Алтайского края из дорожного фонда выделят около 382 млн рублей на содержание и ремонт дорог. То, что дойдет до конкретных сел «не ничтожно, мизерно мало», считает глава Алейского района и совета муниципальных образований края Светлана Агаркова.

Что беспокоит муниципалов?

Агаркова рассказала, что в среднем в последние годы территориальный дорожный фонд Алейского района составлял в среднем 5,8 млн рублей, из которых около 1,5 млн поступало из края в виде субсидий.

До конца 2018 года всем населенным пунктам по указу президента нужно было разработать и принять комплексную схему организации дорожного движения. Это обошлось в 1,3 млн рублей. На ремонт и содержание дорог в 41 населенном пункте осталось чуть больше 4 млн. «Что можно отремонтировать и построить на эти средства?!» — спросила Агаркова на заседании правительства региона.

При этом на 2019 год территориальный дорожный фонд Алейского района сократится до 3,6 млн рублей. Причина в том, что на 40% снизятся субсидии из краевого бюджета. Это произойдет из-за новой методики расчета: если раньше деньги распределяли между районами исходя из общей протяженности дорог, то с 2019 года больше средств дадут тем, у кого выше процент асфальтированных дорог. В выигрыше оказались города, а большинство сельских территорий потеряли заметные для них суммы.

Светлана Агаркова. Олег Богданов

Что говорят краевые власти?

Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев объяснил, что методику распределения средств привели в соответствие с «федеральными позициями и трендами» и ввели коэффициенты для разных типов дорог. По его словам, логика здесь в том, что на содержание асфальтированных дорог приходится тратить больше.

На предложение Светланы Агарковой увеличить размер субсидий Дементьев ответил, что по возможности краевое правительство это делает. Так, в течение 2018 года муниципалилетам на дороги дали 740 млн рублей — вдвое больше, чем планировали изначально. Если в 2019 году появится такая же возможность, краевые власти снова увеличат размер субсидий, пообещал министр.

Напомним, в 2019 году краевые власти сделают упор на ремонт трасс. На обновление покрытия потратят на 30% больше средств, чем в 2018 году. Затраты на содержание увеличат на 17%. Перераспределение произойдет за счет того, что меньше будут инвестировать в строительство и реконструкцию объектов.