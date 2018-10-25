Большинству районов в Алтайском крае резко и очень сильно обрежут деньги на ремонт дорог

В 2019 году в ряде районов Алтайского края дорожные фонды могут сократиться в разы. Только в девяти районах затраты на дороги вырастут. Изменения связаны не с эффективностью работы местных властей, а с корректировкой методики расчета. Оппозиция утверждает, что люди в пострадавших районах в шоке.

В этом году при распределении средств на муниципальные дорожные фонды учитывается не только протяженность дорог и их доля в общей протяженности, но и тип покрытия: асфальт, щебёнка или грунт. Те, у кого условно выше процент асфальтированных дорог, получат больше.

«То есть те, у кого и так ситуация боле или менее нормальная с дорогами, продолжат жить хорошо. А те, у кого все плохо, лучше жить и не станут», — комментирует ситуацию лидер фракции «Справедливая Россия» Александр Молотов.

По расчетам фракции «СР», например, в Солонешенском районе дорожный фонд сократится с 12 млн до 1,5 млн рублей. У многих районов, говорит он, фонды будут смехотворными: 1−3 млн рублей на год.

Судя по материалам, предоставленным депутатам, в пятерку самых пострадавших районов войдут:

Троицкий — получит 11,89% от того , что было в 2018 году ,

что было в 2018 году Солонешенский — 12,98%,

Суетский — 14,29%,

Тальменский — 14,64%,

Егорьевский — 16,2%.

В разы больше получат почти все города, за исключением Славгорода (ему срежут средства вполовину) и Рубцовска (ему увеличат на 26%). Белокуриха получит в 6 раз больше, Барнаул, Заринск и Бийск — более чем в 4 раза.

Из 59 районов больше средств, чем в этом году, получат только 9.

Министр финансов Владимир Притупов пояснил, что изначально причиной, по которой решили перераспределить средства, стал анализ эффективности расходования бюджетных средств. По его словам, в 2017 году около 400 млн рублей муниципальных дорожных фондов не направили целевым образом.

Ремонт дороги «Белоярск-Заринск» Иван Кузьмин

Но при распределении сумм на 2019 год критериями служили протяженность дорог и тип их покрытия, подчеркнул Притупов.

Эту тему алтайский минфин несколько раз обсуждал с главами. Очевидно, что напряжённость есть. Сейчас в ведомстве рассматривают возможности выделения дополнительных «дорожных» денег через механизм дотаций на сбалансированность бюджета.

Что по этому поводу думают муниципалы

В трех пострадавших от изменений муниципалитетах заместители глав сказали, что предложенных им на 2019 год денег точно не хватит даже на то, чтобы зимой очистить дороги от снега. Направить средства из других источников сложно — местных бюджетов не хватает и на другие важные вещи.

Виктор Журавлев,

замглавы администрации Троицкого района:

Я не согласен с идеей распределять средства в зависимости от протяженности асфальтированных дорог. Да, ямочный ремонт дороже, чем профилирование щебеночных или грунтовых дорог. Но снег зимой нужно чистить вне зависимости от покрытия — затраты те же.

Виктор Журавлев отметил, что статистические данные о протяженности дорог не актуализировались много лет и не отражают реальную картину. Инвентаризацию в Троицком районе провели только в 2018 году, когда разрабатывали комплексный проект организации дорожного движения (КСОДД, документ, который обязаны сделать все муниципалитеты). Новые данные теперь можно будет учесть только при распределении дорожного фонда на 2020 год.