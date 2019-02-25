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Это весна. По Барнаулу на скутере катался полуголый парень в одних трусах

25 февраля в столице Алтайского края экипаж ДПС остановил парня на скутере, разъезжавшего по городу в одних трусах. Полуголого гонщика сняли на видео проезжавшие мимо подписчики сообщества «Инцидент Барнаул»

По Барнаулу катался полуголый парень на скутере. 25 февраля 2019 года.
По Барнаулу катался полуголый парень на скутере. 25 февраля 2019 года.
скрин с видео vk.com/incident22

Скутерист был замечен на улице Попова. Когда он поворачивал на заправку, его задержали полицейские.

Возможно, молодой человек кому-то проспорил.

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