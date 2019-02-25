Это весна. По Барнаулу на скутере катался полуголый парень в одних трусах

Скутерист был замечен на улице Попова. Когда он поворачивал на заправку, его задержали полицейские.
Возможно, молодой человек кому-то проспорил.
25 февраля в столице Алтайского края экипаж ДПС остановил парня на скутере, разъезжавшего по городу в одних трусах. Полуголого гонщика сняли на видео проезжавшие мимо подписчики сообщества «Инцидент Барнаул»
Скутерист был замечен на улице Попова. Когда он поворачивал на заправку, его задержали полицейские.
Возможно, молодой человек кому-то проспорил.
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